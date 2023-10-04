【餐飲新浪潮@iM網欄】做好夜市文化 需要新舊並存

「美食旅遊」（Food Tourism）早已是旅遊業界熟悉的詞匯，顧明思義，就是以美食作為目的的旅遊。這種旅遊方式，為旅遊業帶來極大商機，你只要想像一下有多少香港人去日本僅是為了吃，就可想而知。

隨著社交媒體和美食節目興起，連Netflix都有以美食為類別的選項時，飲食旅遊實在越來越流行。根據調查所得，有近80%的旅客在選擇旅行地點時，當地的美食是其中一個重要的考慮因素。對於任何一每地方的政府來說，飲食旅遊帶了各種正面效應，包括帶動經濟發展、增加就業、提高文化自豪感等，實是值得積極推動的方向。

上周五到K11 MUSEA的夜市，沒想到人數不少。有年輕情侶、外國遊客，也有朋友聚會，或下班後才來這放鬆的上班族。各種不同年齡和背景的人聚集在同一地方，這情形在香港實不多見，也算是間反映夜市的吸引力。

觀乎全世界，夜市成功為旅遊業帶來的效獲的例子，確實不少。近如大家熟悉的台北、曼谷已不用提，但遠如摩洛哥的Marrakech夜市、義大利博羅尼亞的Mercato Di Mezzo夜市，都非常有特色。以後者為例，除了啤酒、深具當地特色的Pizza外，還有大量當地的農產品，如意大利檸檬等，吸引不少人到博羅尼亞就只是為了去這個夜市。

事實上，就算不是開至深夜的夜市，僅是結合熟食和農產品的中央市場，都可以成為旅遊勝地。如西班牙巴塞羅那的La Boqueria Market、英國倫敦的Borough Market。Borough Market除了有供應牧羊人派、豬肉批、蘋果大滿貫等傳統英國美食的攤販外，還有不少為米芝蓮星級餐廳提供食材的食品供應商。對於當地人和遊客來說，這是一個可以大飽口腹的地方。

從這些經驗可以見到，其實遊客逛夜市或市場，更喜歡的是一種貼近當地生活質感，以感受當地人生活的飲食文化。如果香港能夠以這方向打造具魅力的夜市，定能成為吸引遊客的新亮點。

香港當然不是沒有這種文化資源，過去本地非常著名的夜市，其實就是廟街。但現在商販越來越少，營業時間越縮越短，整個營商生態逐漸凋零。如果政府能夠不把眼光只放在開發新的夜市，更嘗試把資源投入本來已有的夜市文化，活化早已蘊釀了幾十年的飲食文化，讓街上的一磚一瓦重現生機，那必定是更好的方向。

無論是開發新夜市還是活化舊夜市，最重要的還是展現香港的獨特魅力。無論是小型的音樂會，還是傳統工藝手作坊，都是可嘗試放進夜市的活動。尤其是，當「美食旅遊」的意思並不僅指個别的餐飲體驗，還有美食節、烹飪班，甚至品味食材課程，都是美食旅遊節一部份時，把這些元素也列入考量之中，必令夜市更加吸引。

要在香港讓夜市文化盛行，需要同時兼具創新和保育的思維，才能在政策制定和執行上有更多革新。當然，這尤其需要各界努力。當夜市真的成為香港新地標，除了旅遊業會再次興盛起來外，本地城市生活也將更多樣化。

作者_ Alexandra（梁翠欣）簡介： Alexandra（梁翠欣）為資深餐飲公關及社交媒體營銷專家，畢業於浸會大學公關廣告系，自小鍾情餐飲業，曾為多間知名飲食集團及餐廳效力，於2020年創立香港餐飲公關及市場推廣公司Monogic。 Alexandra熱衷分享作為餐飲公關的所見所聞，人物故事和行業趨勢動向，希望藉文字讓更多人重新認識香港這個美食天堂，推廣本地餐飲文化。

更多跟餐飲新浪潮@ Alexandra的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！