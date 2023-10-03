【職場熱話】中年男到在港的中東公司上班兩天即想辭職 網民：找到下份工就走 不然就要捱

在職場上，如遇上被上級針對的情況，下屬可能會無力反抗，只能默默承受。有網民在網上討論區發文，指自己剛到一間中東人開的鑽石交易行工作2天，期間老闆曾誣衊樓主做錯事，令他覺得委屈覺，亦感到被針對。樓主想要辭職，但這是他失業兩年後第一份工作，害怕再次陷入失業，因而詢問網民意見。網民都認為老闆問行為有問題，紛紛建議他轉工，亦強調要找到下一份工作才走。

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有網民表示，「朝9晚7，還不如去做工時12小時的保安」、「隨便找份保安做都有都1萬多，還沒那麼大壓力」、「不需在意，照上班，見步行步」，不過亦有網民指，「比我就一定跟他鬥耐性，鬥拖時間，他拖你到8點，你拖他到10點。」但也有網民認為 ， 「其實做人就不要怕吃虧，另外也給點時間大家相處適應。」

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網民紛紛建議樓主轉工，「其實打工只是為人工而已，你也不是第一天出來工作，他明擺著『食住你』，你可以辭職的，不過找到後路再走是常識」、「這種老闆應該好難捱，及時轉工吧」、「如果是我會辭職，第一天已經是這樣，以後更難捱」、「工作不開心，人都多病痛」、「一個願打一個願捱，你不想捱就走，沒人迫到你」、「留下去只會被壓榨，到時候每月扣錢，直至到你想走。」

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不過亦有網民認為樓主應「騎牛找馬，找到新工先轉工」、「其實你走得一早就走了，找到下一份工就走人，找不到就是要捱架了」、「但你已經兩年沒工作，也是很難辭職」，也有網民建議他「放下身段，做地盤很賺錢」、「入行做地盤工人，工資高，每半個月有糧出，一定準時下班，因為加班會要加班費。」

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