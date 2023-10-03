▲ 【北上電子支付】AlipayHK：港人中秋國慶長假北上消費創新高 金額較佛誕增近倍

中秋連國慶假期期間，港人出境人次遠超內地和其他地區訪客入境人次。螞蟻集團和長和合資的支付平台AlipayHK公布，在9月30日至10月2日，使用AlipayHK在內地消費交易金額是佛誕3日假期（5月26日至5月28日）的近2倍，交易主要集中在深圳、廣州和珠海。

使用場景方面，AlipayHK指，網約車及搭乘公共交通工具特別是深圳地鐵是港人使用最多的場景，其次是用餐及購物。

據香港入境處數據，從中秋節正日（9月29日）至周一假期結束，4日香港居民出境人次達到114萬人次，同期內地訪客和其他訪客的入境人次共69.6萬人次。若扣除循機場出境人次，香港居民過去4日以陸路或海路口岸出境仍達103.8萬人次。

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編輯：麥德銘