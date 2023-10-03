  • 30°C
香港時間 : 20231003日 (週二) 19:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北上電子支付】AlipayHK：港人中秋國慶長假北上消費創新高　金額較佛誕增近倍

股市 18:23 2023/10/03

分享：

分享：

【北上電子支付】AlipayHK：港人中秋國慶長假北上消費創新高　金額較佛誕增近倍

中秋連國慶假期期間，港人出境人次遠超內地和其他地區訪客入境人次。螞蟻集團和長和合資的支付平台AlipayHK公布，在9月30日至10月2日，使用AlipayHK在內地消費交易金額是佛誕3日假期（5月26日至5月28日）的近2倍，交易主要集中在深圳、廣州和珠海。

使用場景方面，AlipayHK指，網約車及搭乘公共交通工具特別是深圳地鐵是港人使用最多的場景，其次是用餐及購物。

據香港入境處數據，從中秋節正日（9月29日）至周一假期結束，4日香港居民出境人次達到114萬人次，同期內地訪客和其他訪客的入境人次共69.6萬人次。若扣除循機場出境人次，香港居民過去4日以陸路或海路口岸出境仍達103.8萬人次。

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】澳門十一訪客超疫情前　香港客是關鍵？

相關文章：

【北上電子支付】AlipayHK：暑假港人深圳日均交易量增7成　擴大網約車合作品牌兼覆蓋海外

【北上電子支付】WeChatPayHK夥逾30間深圳商場推「港人專屬獎賞」3

編輯：麥德銘

電子支付 螞蟻集團（06688） 支付寶 深圳
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【十一黃金周】新地旗艦商場中秋節及十一黃金周期間　營業額增加約20%

下一篇文章

【香港排名】香港在全球普惠金融指數排名升至第二　新加坡續居首（附排名表）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款