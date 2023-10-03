【小鵬9868】小鵬9月交付逾1.5萬輛智能車 增長81% 連升8個月

小鵬汽車（09868）公布，9月份交付15,310輛智能汽車，按年增長81%，按月亦增長12%，連續8個月保持強勁增長。

小鵬股價周二（3日）收報69.5元，跌0.6%，成交額3.2億元。

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小鵬汽車2023年第三季度累計交付智能車達40,008輛，較第二季度增長72%。小鵬G6在2023年9月交付達8,132輛，累計交付達19,381輛。目前，小鵬G6產能已顯著提升，接下來交付進程將進一步提速。

繼2023年9月初亮相慕尼黑國際汽車展（IAA）後，小鵬汽車加速推進國際化進程。於9月底，小鵬汽車在四個歐洲國家（挪威、瑞典、荷蘭和丹麥）啟動了小鵬G9的第一批客戶交付。

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記者：李兆明