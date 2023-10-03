▲ 【香港排名】香港在全球普惠金融指數排名升至第二 新加坡續居首（附排名表）

信安金融集團及經濟與商業研究中心（CEBR）發布普惠金融指數（Global Financial Inclusion Index），在全球42個市場中，新加坡以73.9分繼續位列榜首，香港則以2.8分之差屈居第二，但排名按年升兩位，而瑞士、美國及瑞典分別排名第三至五位。

2023「全球普惠金融指數」 排名 國家/地區 得分 1 新加坡 73.9 2 香港 71.1 3 瑞士 68.4 4 美國 66.2 5 瑞典 65.5 6 丹麥 65.3 7 英國 60.8 8 挪威 59.4 9 澳洲 58.9 10 泰國 58.8

「全球普惠金融指數」由三大支柱組成，包括「政府支援」、「金融系統支援」，以及「僱主支援」，香港的排名分別是第二、第六及第七，得分75.3、67.1及70。

三大支柱當中又有多個細項，其中「對政府規定退休金計劃的認識及接受程度」指標上，排名由21位上升至第2位；在「理財知識水平」、「網上連接能力」及「獲得信貸的能力」都排名第一，當中「理財知識水平」的排名更是按年上升17位。

信安亞洲區總裁張維義表示，香港正擺脫疫情所帶來的影響，同時繼續引領其所在區域，推動改善金融普惠性，期待與政府、僱主及金融體系的各方合作，繼續推動香港的金融普惠性發展。伴隨着香港在指數排名的上升，市民對當地金融普惠程度的認受度亦有所改善，其中89%的受訪者表示他們感受到金融服務的普惠性。

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記者：伍鍵文