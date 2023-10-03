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【香港排名】香港在全球普惠金融指數排名升至第二 新加坡續居首（附排名表）
信安金融集團及經濟與商業研究中心（CEBR）發布普惠金融指數（Global Financial Inclusion Index），在全球42個市場中，新加坡以73.9分繼續位列榜首，香港則以2.8分之差屈居第二，但排名按年升兩位，而瑞士、美國及瑞典分別排名第三至五位。
|2023「全球普惠金融指數」
|排名
|國家/地區
|得分
|1
|新加坡
|73.9
|2
|香港
|71.1
|3
|瑞士
|68.4
|4
|美國
|66.2
|5
|瑞典
|65.5
|6
|丹麥
|65.3
|7
|英國
|60.8
|8
|挪威
|59.4
|9
|澳洲
|58.9
|10
|泰國
|58.8
「全球普惠金融指數」由三大支柱組成，包括「政府支援」、「金融系統支援」，以及「僱主支援」，香港的排名分別是第二、第六及第七，得分75.3、67.1及70。
三大支柱當中又有多個細項，其中「對政府規定退休金計劃的認識及接受程度」指標上，排名由21位上升至第2位；在「理財知識水平」、「網上連接能力」及「獲得信貸的能力」都排名第一，當中「理財知識水平」的排名更是按年上升17位。
信安亞洲區總裁張維義表示，香港正擺脫疫情所帶來的影響，同時繼續引領其所在區域，推動改善金融普惠性，期待與政府、僱主及金融體系的各方合作，繼續推動香港的金融普惠性發展。伴隨着香港在指數排名的上升，市民對當地金融普惠程度的認受度亦有所改善，其中89%的受訪者表示他們感受到金融服務的普惠性。
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記者：伍鍵文