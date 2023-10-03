▲ 【META】想Facebook、IG無廣告？ Meta據報研在歐洲試推月費110元訂閱計劃

社交平台巨頭Meta（美：META）據報計劃最快未來數月，在歐洲推行收費訂閱計劃，用戶若想在手機瀏覽Instagram時看不到廣告，或需付上14美元（約110港元）月費，若想在Instagram和Facebook都看不到廣告，更可能需付相當於17美元月費，而且僅限於桌面版。若歐洲用戶不接受付費計劃，就需要同意被Meta收集數票活動數據，作出精準廣告營銷。Meta暫未證實消息。

今年較早前，Meta被愛爾蘭數據隱私專員處罰3.9億歐元，並且被要求不得以所謂的「合約」，根據用戶的網絡活動發送廣告。

《華爾街日報》指，Meta內部最新部署正是為了回應歐盟擬要求公司必須先取得客戶同意，才可向他們推出個人化廣告，而這是Meta主要收入來源。

據報道，Meta向歐洲監管機構表示，公司擬向每名用戶收取10歐元月費，作為Facebook或IG帳戶看不到個人化廣告的收費，每個額外關連帳戶再收取約6歐元。另外，因應Apple和Google 應用商店會收取30%費用，實際月費可能達13歐元（折合約14美元或110港元）。

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編輯：麥德銘