  • 30°C
香港時間 : 20231003日 (週二) 18:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國市場】對沖基金視拉丁美洲國家為中國以外的投資選擇　「中國政府試圖在需要止血的地方貼上膠布」

股市 17:55 2023/10/03

分享：

分享：

【中國市場】對沖基金視拉丁美洲國家為中國以外的投資選擇　「中國政府試圖在需要止血的地方貼上膠布」

高盛指，基於地緣政治關係緊張及中國經濟轉弱，加上中國房地產行業陷入低潮，導致對沖基金考慮中國以外的其他投資選擇，大部分駐美國的對沖基金都削減投資中資企業的比例，部分基沖基金將資金轉移至拉丁美洲國家，如阿根廷、墨西哥及厄瓜多爾。

對沖基金Discovery資本管理創辦人Robert Citrone指，拉丁美洲特別是阿根廷及厄瓜多爾充滿投資機會，當地總統大選後推動資產價格上升，他亦看好墨西哥市場，認為其他新興市場沒有像上述3個國家般，擁有短期向上催化劑。

持人民幣空倉及美元好倉

Citrone稱，中國要避免出現像2008年金融危機般的大型房地產危機，需要大舉放寬貨幣政策及財政政策，但「中國政府試圖在需要止血的地方貼上膠布」，故建議沽出人民幣、內房開發商及內銀股。

另一對沖基金Opportunity Total fund組合經理Marcos Mollica指，目前正持人民幣空倉及美元好倉，因美國經濟具韌性，而美息企於高位將令美元維持強勢，另一方面中國增長則面對挑戰，中國正面對結構性改變，基建及房地產不能繼續成為增長引擎。

開市追揸沽
【開市追揸沽】港股、美股十月走勢前瞻 恒大系復牌後部署

相關文章：【中國經濟】IMF：數據反映中國經濟呈穩定跡象　惟中期經濟增長將放緩至約3.5%

相關文章：【分析】富達：經濟韌性延續存變數　主要看哪兩大風險？

記者: 陳韻妍

中國市場 對沖基金 中國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【META】想Facebook、IG無廣告？　Meta據報研在歐洲試推月費110元訂閱計劃

下一篇文章

【港股收市】恒指十月開局跌478點、成交861億　恒大復牌升近3成　友邦逆市向好（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款