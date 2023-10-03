▲ 【中國市場】對沖基金視拉丁美洲國家為中國以外的投資選擇 「中國政府試圖在需要止血的地方貼上膠布」

高盛指，基於地緣政治關係緊張及中國經濟轉弱，加上中國房地產行業陷入低潮，導致對沖基金考慮中國以外的其他投資選擇，大部分駐美國的對沖基金都削減投資中資企業的比例，部分基沖基金將資金轉移至拉丁美洲國家，如阿根廷、墨西哥及厄瓜多爾。

對沖基金Discovery資本管理創辦人Robert Citrone指，拉丁美洲特別是阿根廷及厄瓜多爾充滿投資機會，當地總統大選後推動資產價格上升，他亦看好墨西哥市場，認為其他新興市場沒有像上述3個國家般，擁有短期向上催化劑。

持人民幣空倉及美元好倉

Citrone稱，中國要避免出現像2008年金融危機般的大型房地產危機，需要大舉放寬貨幣政策及財政政策，但「中國政府試圖在需要止血的地方貼上膠布」，故建議沽出人民幣、內房開發商及內銀股。

另一對沖基金Opportunity Total fund組合經理Marcos Mollica指，目前正持人民幣空倉及美元好倉，因美國經濟具韌性，而美息企於高位將令美元維持強勢，另一方面中國增長則面對挑戰，中國正面對結構性改變，基建及房地產不能繼續成為增長引擎。

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記者: 陳韻妍