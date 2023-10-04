【文藝復興】Beyoncé巡迴演唱搬上大銀幕　有助填補戲院年末檔期空白

天后歌手Beyoncé剛完成《文藝復興》世界巡迴演唱會後宣布，將會把演唱會製成電影在電影院上映，這將有助填補戲院因美國編劇罷工潮導致的檔期空白。這是繼另一位天后歌手Taylor Swift後，今年第二位把演唱會帶到電影院的歌手，電影版《文藝復興》將於12月1日在美國、加拿大和墨西哥上映。

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在較早前，Taylor Swift將她的《時代巡迴演唱會 The Eras Tour》於10月13日在電影院上映，在戲票開賣24小時就創下2,600萬美元(約2.02億港元)的銷售紀錄。而Beyoncé的《文藝復興》演唱會電影亦將於12月1日在美國、加拿大和墨西哥上映，連鎖院線AMC、Cinemark和 Regal均已開始售票，而AMC更預告電影或將在全球戲院播放。

美國荷里活長達近5個月的編劇大罷工，導致不少預定會在今年底或明年初上映的電影被逼延期上映，導致電影院即使是年末旺季也出現檔期空白。例如華納兄弟的《沙丘》續集就原定於今年11月上映，但現在已推遲到明年3月。《文藝復興》演唱會電影有助院線填補這些空白，因此消息傳出後，全球最大的連鎖影院AMC的股價一度上漲，而IMAX等戲院股亦同樣有漲幅。

預計分成50%以上票房收入

《文藝復興》演唱會電影票價為22美元（約171港元），之前Taylor Swift《時代巡迴演唱會 The Eras Tour》售價則為19.89美元（約155港元）。與Taylor Swift的演唱會電影一樣，電影《文藝復興》將繞過傳統發行商，直接透過美國AMC影院連鎖院線發行。美國媒體估計，Beyoncé將獲得超過50%的票房收入。

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責任編輯：李智賢

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