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【AI爭議】數碼肖像權再惹爭議　湯漢斯慘遭Deepfake成牙科廣告

科技 18:00 2023/10/03

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AI技術在全球掀起熱潮，同時也引起影視從業者對數碼肖像權的爭議，以致荷里活（Hollywood）早前爆發一輪大規模的罷工潮。近日知名美國男演員及電視製片人湯漢斯（Tom Hanks）亦成為數碼肖像侵權的受害人。

【AI應用】日本警方應用AI　監測網上犯罪帖文

綜合外媒報道，一間廣告商在未經湯漢斯許可下，使用深度偽造（Deepfake）技術，將湯漢斯的照片制成宣傳牙科計劃的廣告影片。對此，湯漢斯在周日（1日）於Instagram發文提醒，該廣告由AI技術製成，其本人「與該影片無關」。

從相關帖文的圖片可見，該廣告中的湯漢斯樣貌，較現年67歲的湯漢斯現貌年輕，相信廣告是利用湯漢斯較早前的相片或/及影片所創作而成。

Tom Hanks於今6月13日出席《小行星城》紐約首映禮時的樣貌。（法新社圖片）

Tom Hanks日前發布有關侵權廣告的相片，而廣告中的他明顯較其現貌年輕。（Tom Hanks IG圖片）

值得一提的是，湯漢斯在今年4月曾表示，自在2000年代初拍攝《北極快車》（The Polar Express），利用電腦合成影像讓自己在戲中擔任多個不同的角色，便預視到數碼肖像應用的發展，並一直關注該範疇的爭議。

【投資AI】Visa為生成式AI初創　推出7.83億元風險投資計劃

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責任編輯：殷凱怡

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