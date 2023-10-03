【諾貝爾獎】美德瑞三國學者獲物理學獎 表揚電子動力學實驗方法貢獻

2023年度諾貝爾獎於周二（3日）頒發物理學獎，由美國學者Pierre Agostini﹑德國學者克勞斯（Ferenc Krausz）及瑞典學者呂利耶（Anne L'Huillier）共同奪得，表揚他們在電子動力學上產生光線阿秒脈衝（attosecond pulse）實驗方法的貢獻。3人可獲分1,100萬瑞典克朗（約789萬港元）獎金。

委員會指出，三人的實驗方法向大眾展示全新工具，探索原子及分子內的電子世界。實驗方法被指展示如何創造極短脈衝的光線，可以用作量度電子移動及能源轉換過程。

三人的實驗方法可以產生以阿秒量度的光線，相關脈衝能夠用在顯示原子及分子內活動的影像，使過去無法追蹤的原子及分子活動能夠呈現眼前。

諾貝爾物理學獎委員會主席Eva Olsson表示，現時透過三位學者的實驗方法打開電子的世界。阿秒物理學讓科學家有機會理解，電子運行的機制及規則，下一步有望加以利用。

委員會指三人的實驗可以在眾多領域中應用，如在電子產品中，有助了解及控制電子在一個物料下的反應。阿秒脈衝亦能用作辨認不同分子，能夠在醫療診斷上發揮功用。

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責任編輯：吳漢培