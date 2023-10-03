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Banksy身份或曝光 與代理機構齊被告上法庭

環球社會熱點 17:32 2023/10/03

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英國街頭塗鴉藝術家Banksy的創作遍布英國，而他多年來堅持匿名，也令外界對其身份更感好奇。不過Banksy與其代理機構捲入一宗誹謗案，被另一名藝術家告上法庭，恐令Banksy的真實身份曝光。

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案件原告為56歲的加拉格爾（Andrew Gallagher），今次並非他首次與Banksy鬧上法庭。

加拉格爾的賀卡公司將Banksy的作品《擲花者》（Rage, the Flower Thrower）印成賀卡銷售，遭Banksy控告。但由於Banksy堅拒披露身份，歐盟知識產權局最終判Banksy敗訴，Banksy失去作品的商標權。

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加拉格爾今次提出訴訟，Banksy的代理機構Pest Control Ltd與50歲的布里斯托藝術家甘寧漢（Robin Gunningham）被指誹謗。因此外界猜測甘寧漢可能就是Banksy。

甘寧漢1973年生於布里斯托，該地也被視為Banksy長期出沒的地點。甘寧漢的父母分別任職合約經理和秘書，而他童年時期就對塗鴉產生興趣。

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責任編輯：鄭錦玲

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