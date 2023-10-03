  • 30°C
香港時間 : 20231003日 (週二) 19:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

年輕上車客斥460萬LP6　原業主2018年買入　帳蝕百萬元

股樓投資 18:06 2023/10/03

分享：

分享：

最近幾年入伙的樓盤屢錄蝕讓成交。利嘉閣溫錦駒稱，將軍澳日出康城LP6第5座中層K室，實用面積307平方呎，一房間隔，外望內園景，業主原叫價570萬元，最終雙方議價至460萬元成交，實用呎價約14,984元。據悉，原業主於2018年以約562.4萬元購入單位，持貨至今轉售，現帳面虧損約102萬元。 

溫錦駒表示，買家為年輕上車客，見該屋苑交通方便，間隔實用，而且景觀優美吸引，所以決定向業主洽購。 

溫錦駒補充，該屋苑目前約有250個放盤，最低入場費約420萬元。 

【Wealth封面故事】(有片)以立投資林少陽獨家專訪：中央頻密出招救市 基金提早部署攻守組合
https://inews.hket.com/article/3613876

以立投資林少陽獨家專訪90分鐘足本播放: https://imoney.hket.com/article/3615709

立即訂閱《iMoney》收看林少陽獨家專訪足本版: https://imoney.hket.com/im/subscription

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁

點擊圖片放大
+7
+6

同場加映【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

青姐話
【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

LP6 利嘉閣 私人屋苑 二手市場

上一篇文章

【裝修設計】39.3萬元打造簡約北歐風格 起用「拱門」設計柔和家居線條

下一篇文章

全球銀行和金融服務業「漂綠」按年增70% 其中有7成為歐洲金融機構
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款