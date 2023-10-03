年輕上車客斥460萬LP6　原業主2018年買入　帳蝕百萬元

最近幾年入伙的樓盤屢錄蝕讓成交。利嘉閣溫錦駒稱，將軍澳日出康城LP6第5座中層K室，實用面積307平方呎，一房間隔，外望內園景，業主原叫價570萬元，最終雙方議價至460萬元成交，實用呎價約14,984元。據悉，原業主於2018年以約562.4萬元購入單位，持貨至今轉售，現帳面虧損約102萬元。

溫錦駒表示，買家為年輕上車客，見該屋苑交通方便，間隔實用，而且景觀優美吸引，所以決定向業主洽購。

溫錦駒補充，該屋苑目前約有250個放盤，最低入場費約420萬元。

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