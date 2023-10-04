【綠色觀察者】新加坡「百萬樹木」與「樹木碳權」

新加坡在植樹行動方面是個成功的例子，展示一個國家如何在經濟繁榮中同時保護其自然環境。這樣做，可以為所有人創造一個更美麗、健康和包容的城市。

已故新加坡總理李光耀於1963年發起了第一次植樹運動。該運動強調了樹蔭和綠化的重要性。1967年，「花園城市」運動接着啟動。這些努力在1971年11月的首次「植樹日」中達到高峰，現在那已是新加坡一年一度的傳統活動。新加坡植物公園的職員一直扮演着重要角色，為市內路邊和公園的種植提供各種植物和材料。這有助於滿足城市景觀和休閒區的需求，並增加了綠色植物的種類和顏色。

2020年「百萬樹木」運動誕生，這是新加坡在轉型成為「自然之城」的過程中，進一步努力把大自然擴展到城市景觀中的重要一環。自該年4月「百萬樹木」啟動至今，種植100萬棵樹並把新加坡恢復自然化的運動已經達標一半，全國各地已引進了超過54萬棵樹。企業和其他組織也承諾透過NParks的註冊慈善機構「花園城市基金」（GCF）旗下的「植樹計畫」，為「百萬樹木」運動作出貢獻。吉寶企業已承諾捐贈300萬新加坡元，用於未來5年在境內公園和自然保護區種植約10,000棵樹，這是運動至今最大的一筆單一捐款。

當我把樹木與商業領域一起討論之時，有些名詞例如「樹木碳權」或「碳信用」等或會令讀者感到陌生。眾所周知，樹木在應對氣候變化方面發揮着重要作用，它們從空氣中吸收二氧化碳並將其儲存，這被稱為「碳匯」。「樹木碳權」是指森林和單個樹木吸收和儲存二氧化碳的合法權利，這些權利可以被擁有並作為「碳信用」額度進行交易。「樹木碳權」的目標是為保護和恢復森林提供獎勵，通過為樹木和森林賦予經濟價值，鼓勵地主和企業投資於可持續的林業實踐，如減少森林砍伐、改善森林管理和恢復退化的土地。由於樹木在應對氣候變化方面的重要性，「樹木碳權」的概念在環境法和政策中已變得至關重要。

「樹木碳權」對環境有潛在的影響。一方面，它或會帶來更多的可持續林業實踐，提高森林的碳封存價值，從而保存生物多樣性和保護重要的生態系統。另一方面，「樹木碳權」的商品化能加強實踐森林管理，卻可能會對環境和社會產生負面影響。人們特別擔憂私人企業或會將利潤置於環境和社會目標之上，而實行不可持續的土地使用，例如單一種植或令原住民失去家園。

總而言之，「樹木碳權」是一種通過獎勵以保護和恢復森林，從而緩解氣候變化的創新方法。雖然這個概念有潛在的好處，但也有一些風險，如林業實踐過度和生態系統被私有化。因此，任何圍繞「樹木碳權」的政策都必須仔細設計和實施，以確保它們對環境和當地社區都有利。

在小學時期，我有幸讀到蘇斯博士（Dr. Suess）的代表作《羅雷斯》（The Lorax）而發現他的偉大作品世界，書中主人公「為樹木說話」，與造成環境破壞的商業巨頭Onceler對峙。這個引人入勝的故事有力地提醒讀者，他們有能力和義務去保護我們既脆弱又受到威脅的環境。此外，該書還觸及一些深入的主題，如資本主義的錯綜複雜和無情消費主義的隱患。每當提到「樹木碳權」一詞時，我都會不禁想起《羅雷斯》。

作者_鄭欣怡（Sherleen)簡介： 金田農滙 商業及可持續發展總監 Certified ESG Planner, CEP Certified Sustainable Development Planner, CSDP 金田農滙（Greentins Horticulture ) 成立於2016 年，致力研發及推廣種植科技，優化空氣質素及提升觀賞植物質素。團隊擁有全方位人材，除有多位 CEP 及 CSDP外，還有國際樹木學會註冊樹藝師，為公私型機構及海外客戶提供專業ESG、SDG 規劃設計方案。Sherleen 多年為公司開拓不同產品及市場，除多個政府部門及公營機構外，本地及海外發展商、銀行、保險公司現均為 Greentins 的長期客戶。

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