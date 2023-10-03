▲ 【高鐵著數優惠】港鐵推高鐵通車5周年慶祝優惠 10.18日抽獎、低至5元參加高鐵雙人2天團、10元買高鐵車票

港鐵 （00066） 公布，為慶祝高鐵通車5周年，於10月份推出5周年慶祝優惠，包括「一撳抽獎隨時起行」及「高鐵五周年超值遊」。「一撳抽獎隨時起行」於10月18日下午2時至6時舉行，MTR Mobile登記用戶只需進入MTR Mobile內「優惠」頁面，或按主頁抽獎按鈕進入抽獎頁面，即可參加抽獎，每位登記用戶限抽獎一次，合共送出20,000份禮物，總值超過240萬元。

獎品類別1：以港幣5元參加高鐵雙人2天團 （各團名額100個）

1. 香港中國旅行社雙人順德中山 2天團 ，原價1,290元，名額100個

2. 永安旅遊雙人東莞美食 2天團，原價1,318元， 名額100個

3. 美麗華旅遊雙人惠州美食 2天團，原價1,318元，名額100個

4. 東瀛遊雙人東莞純玩2天團，原價1,198元，名額100個

5. 大航假期雙人河源溫泉 2天團，原價1,198元，名額100個

獎品類別2：以低至港幣10元購買高鐵車票

1. 港幣10元購買香港至福田高鐵二等座成人車票1張 ，名額10,000個

2. 港幣20元購買香港至深圳北高鐵二等座成人車票1張 ，名額7,000個

3. 港幣80元購買香港至東莞高鐵二等座成人車票 1張，名額1,000個

4. 港幣100元購買香港至廣州南高鐵二等座成人車票1張，名額800個

5. 港幣100元購買香港至廣州東高鐵二等座成人車票 1張 ，名額700個

港鐵將於10月31日通知領獎安排

港鐵將於2023年10月31日或之前透過得奬者的MTR Mobile賬戶的「信箱」通知奬品領取安排。得獎者須於抽奬期內及至領取奬品時必須持有有效的MTR Mobile賬戶，方可獲得獎品。

至於「高鐵五周年超值遊」，則於10月13日起至12月中舉行，由8間旅行社提供多款2天至7天的高鐵旅行團，以低至249元特價發售，目的地包括深圳、惠州、佛山、中山、肇慶、韶關、廈門、梅州、順德、桂林、貴州、長沙、張家界等超過15個熱門旅遊城市，詳情將於稍後公布。

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編輯：陳韻妍