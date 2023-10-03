通用汽車 福特因罷工決定再裁員 預計前者損失1.91 億 後者1.45 億美元

通用汽車General Motors (GM）和福特Ford（F）周一（2日）表示，由於美國汽車工人聯合會（United Auto Workers）罷工已進入第18天，部分工廠受到影響 ，它們將在中西部四家工廠再裁員500人。

另外，UAW 證實周一向通用汽車提出了一份新的合約要約。GM表示，它收到了反提案，「但仍存在重大差距」。 UAW 也與Chrysler 克萊斯勒母公司斯特蘭提斯Stellantis進行了新一輪談判。

福特汽車周一表示，將在芝加哥沖壓廠和俄亥俄州利馬發動機廠裁員 330 人，通用汽車裁員包括俄亥俄州帕爾馬金屬中心的 130 人和印第安納州馬里恩金屬中心的 34 人。

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多間大行於績後下調新世界目標價，其中里昂表示，新世界股息遠低於市場預期，將目標價大削63.3%，由29.9元削至10.96元，評級亦從「買入」降至「沽售」。該行相信新世界發展資產負債表其後會得到加强，但不可避免會看到對未來盈利和股息的一些負面影響。

富瑞同樣因派息遜預期，將其目標價由15元下調至12元。富瑞指出，每股0.3元的末期息較該行預測低59%，並較市場預期低78%，料新世界股價會因而出現負面反應。該行予其「持有」評級，並下調公司2024財年及2025財年每股派息均至0.85元。

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UAW 上周五（29日）在通用汽車的蘭辛三角洲鎮裝配廠罷工，該廠生產別克 Enclave 和雪佛蘭 Traverse SUV，此前通用汽車的密蘇裡州裝配廠和 18 個零件配送中心也發生了罷工。

GM上個月表示，由於罷工導致零件短缺，該公司已將堪薩斯州費爾法克斯的工廠停產，導致2,000人無限期裁員。 福特上個月表示，由於罷工，它暫時解雇了密西根州一家汽車工廠的約 600 名工人。 斯特蘭蒂斯公司已經解雇了俄亥俄州和印第安納州的近 370 名工人。

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UAW表示，就在周日晚間截止日期前，該聯合會與沃爾沃集團（VOLVb.ST）旗下的馬克卡車公司（Mack Trucks）達成了一項新的勞資協議，涉及4,000 名工人，包括大幅提高薪資在內的臨時協議仍需獲得批准。

摩根大通（JPMorgan）（JPM）在周一的一份研究報告中估計，此次罷工使通用汽車和福特汽車分別損失了1.91 億美元和1.45 億美元，但摩根大通援引雙方「在薪資和福利方面接近」，稱有理由對達成協議持樂觀態度。

通用汽車和福特汽車首席執行官周五在工會將罷工升級數小時後抨擊了 UAW。 UAW 在社群媒體上回應稱，雙方均未參與談判。

安德森經濟集團（Anderson Economic Group）估計，罷工前兩周造成的總損失為39 億美元，其中包括3.25 億美元的工資損失、底特律三巨頭11.2 億美元的損失、供應商12.9 億美元的損失以及經銷 商和客戶12 億美元的損失。

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記者：張瑋婷