【貧富差距】日央行報告指大企業營商信心新高　惟中小微企正陷難關

日本央行公布9月份的短期經濟觀察調查（短觀），顯示日企的營商信心正在改善，日本大型非製造業企業景氣指數達到32年來的新高，但大型企業跟中小微企對營商前景的信心有很大差距，日圓貶值導致物價上漲，加上勞動力短缺的加劇，中小企業和微型企業並未感受到經濟復甦。

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儘管大企業營商信心有明顯改善，但中小企業卻對前景憂心忡忡。中小企業預計製造業和非製造業的前景都會惡化，悲觀的可能原因是日圓的貶值幅度遠超預期。依賴內需的中小企業因日圓貶值，正受到原材料和能源成本上漲的雙重打擊。由於他們的價格談判能力較弱，無法完全轉嫁價格給消費者，困境可能會進一步惡化。

以飲食業為例，肉類和其他食材價格就上漲了30%以上，燃費電費等成本也增加了1.5倍。據9月短觀的數據，中小型非製造業的採購價格指數為+58，顯示大多數中小企業均認為採購價格上漲。日本另一餐飲業調查亦顯示，62%的餐廳回答其成本比率高於目標。在成本上漲導致難以支付成本並償還債務下，愈來愈多中小企業選擇倒閉。

日本中小企未必受惠

此外，由於中小企業一般知名度較大型企業低，在招聘時也更困難。據9月短觀的數據，反映企業員工過剩或短缺的指數，大企業是-26，而中小企業則是-40，後者明顯嚴重得多。日圓疲弱導致在日本工作的工資差距收窄，外國人不再到日本就業的同時，日本年輕人也會更傾向選擇出國工作，如果日圓進一步貶值，中小企業將更難獲得人力資源。

另一邊廂，疫後解封加上日圓貶值，導致大量外國旅客到日本旅遊，讓一些公司經營有改善。日本西鐵酒店集團就表示，商務飯店的入住率達到了90%，每位客人的平均消費增加了約1.2倍。三菱日聯研究顧問公司副首席研究員藤田淳平就表示，雖然日圓疲軟等因素導致成本增加的壓力持續存在，但由於薪資上漲和遊客數量增加，消費也將繼續擴大，關鍵是要抓住這股潮流。

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責任編輯：李智賢

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