Rivian第三季電動車交付量勝預期 仍有望達成今年生產目標

Rivian Automotive（RIVN）公布，第三季電動車交付量創歷史新高，期內共交付了15,564輛汽車，比上季增長了23%，超出華爾街預期。

生產方面，Rivian第三季生產了16,304輛汽車，仍有望達成2023年生產5.2萬輛電動車的目標，其中包括為亞馬遜（AMZN）生產的送貨車，以及R1T皮卡和R1S SUV。

今年較早前，Rivian採取削減開支和加強財務狀況的措施，如裁員和出售13億美元的可轉換票據。該公司還將其小型R2汽車平台的推出日期從原計劃的2025年調整至2026年。

該公司將於11月7日發布第三季度財報，屆時將進一步揭示其財務表現和未來前景。

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

同場加映【溫股知新】利淡因素未解除 假期前勿太進取

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機