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Rivian第三季電動車交付量勝預期 仍有望達成今年生產目標

環球政經 16:30 2023/10/03

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Rivian Automotive（RIVN）公布，第三季電動車交付量創歷史新高，期內共交付了15,564輛汽車，比上季增長了23%，超出華爾街預期。

生產方面，Rivian第三季生產了16,304輛汽車，仍有望達成2023年生產5.2萬輛電動車的目標，其中包括為亞馬遜（AMZN）生產的送貨車，以及R1T皮卡和R1S SUV。

今年較早前，Rivian採取削減開支和加強財務狀況的措施，如裁員和出售13億美元的可轉換票據。該公司還將其小型R2汽車平台的推出日期從原計劃的2025年調整至2026年。

該公司將於11月7日發布第三季度財報，屆時將進一步揭示其財務表現和未來前景。

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁

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撰文 : 林斯凱

汽車 電動車 經濟

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