Tesla第三季交付量遜預期 仍保持全年生產目標

2023年第三季，Tesla共交付汽車435,059輛，未及預期，生產汽車430,488輛。公司指，由於計劃中的工廠升級和夏季停工，數字比上一季略有下降。

華爾街此前預計，特斯拉在截至9月30日的交付量將達到461,640輛。

公司行政總裁馬斯克（Elon Musk）此前曾警告稱，第三季的產量可能會略有下降。

不過，Tesla仍保持2023年約180萬輛的年產量目標。

值得注意的是，Tesla並未提供有關8級電動卡車Semi的生產或交付數量的具體細節，但已向早期客戶百事（Pepsi）交付部分Semi，百事正部分使用這種全電動卡車送貨。

在同一季，Tesla推出了名為「高原（Highland）」的改款Model 3，配備了新的外觀和內飾功能，包括後座乘客觸摸顯示屏和通風座椅。Tesla還通過降低庫存車輛和現有車型的價格，繼續影響電動車市場，給競爭對手造成壓力。

此外，公司還宣布更換首席財務官，由首席會計官Vaibhav Taneja擔任，即將舉行的財報電話會議將是Taneja 首次擔任首席財務官。

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