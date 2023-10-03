▲ 【高鐵香港段】港鐵:高鐵10.11起新增江門、開平南等5個新站點 10月4日起可購買新增班次及站點車票

高速鐵路（香港段）在8月暑假期間客運量達至250萬人次，刷新高鐵香港段通車以來的新紀錄。港鐵宣佈，高鐵將於10月11日提升列車服務，開通新綫連接江門、開平南、陽江、茂名及湛江西5個新站點，每日提供北行及南行各一班列車。同日起廣州東綫服務將增至每日20班，南行尾班車開出時間亦會由現時的下午6時45分，延後至晚上8時18分由廣州東開出。往來深圳福田站與香港西九龍站的列車班次亦增至184班。

貴廣專綫將於10月11日起提速

隨站點及班次增加，高鐵網絡覆蓋將進一步提升，包括直達大灣區七大城市（深圳、廣州、肇慶、佛山、東莞、惠州及江門），每日列車服務增加至188班。乘客可於10月4日起購買新增班次及站點的車票。

此外，貴廣專綫將於10月11日起提速，相關路綫的行程將會縮短約一至一個半小時不等，而該專綫覆蓋的九個高鐵長途站點，包括成都東、樂山、宜賓西、貴陽東、重慶西、遵義、昆明南、貴陽北及桂林西將會於同日調整票價。【高鐵最新列車時間表】

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編輯：陳韻妍