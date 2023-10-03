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傳波音為737客機定創紀錄生產目標 反映行業復甦步伐

環球政經 14:30 2023/10/03

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《路透》引述消息人士報道，波音（BA）正計劃到2025年7月將其廣受歡迎的波音737客機的產量提高到創紀錄的每月至少57架，該雄心勃勃的目標反映公司在737 MAX危機後的復甦及訂單增加。

波音的生產計劃目標是於2023年12月達到每月42架，到2025年7月穩步增長到每月57.7架，而原訂目標是在2025年1月達到每月52架。

幾年前，波音也曾定下過類似目標，但在2019年因兩起致命事故，導致MAX全球停飛而未能達成目標。

波音行政總裁Dave Calhoun甚至暗示，根據訂單量和供應鏈的穩定性，未來有可能將月產量提高到60架。

在競爭激烈的飛機製造業，隨着航空旅行和飛機銷售的回升，波音及其競爭對手空中巴士（Airbus）都在努力實現生產目標。

空中巴士同樣為其A320 neo系列飛機制定了目標，計劃到2026年每月生產75架。

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁

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撰文 : 林斯凱

經濟 空中巴士 波音
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