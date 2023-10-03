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【旅遊社】縱橫遊擬易名飛道旅遊　袁振寧辭任主席、家族去年起大手減持

股市 17:12 2023/10/03

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縱橫遊擬易名飛道旅遊　袁振寧辭任主席、家族去年起大手減持

縱橫遊控股 （08069） 公布，建議公司改名為「飛道旅遊科技有限公司（Flydoo Technology Holding Limited）」，待特別股東特別大會批准。另外，縱橫遊主席袁振寧以業務調整為由辭任主席，但他會留任執行董事、行政總裁及授權代表。縱橫遊將物色合適的主席人選。

縱橫遊表示，更改名稱可提供新的企業形象，更好展示自身形象，為未來發展捕捉商機，而變更名稱不會影響影東權利和股份於聯交所買賣。

袁振寧現年45歲，為公司前主席袁士強、執行董事陳淑薇兒子，去年袁氏家族大手減持股份後，袁士強和陳淑薇年初辭任執董。

據公司最新季報，至6月底，由袁家持有的縱橫遊投資持股14.7%，依然是公司單一最大股東，較去年3月底的64%，累減持逾半股權。

 

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記者：伍鍵文

縱橫遊 縱橫遊控股（08069） 袁振寧 港股
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