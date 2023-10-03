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新地旗下四商場推「新地夜行賞」吸客　中秋國慶長假人流及生意額按年升兩成

股樓投資 16:59 2023/10/03

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中秋佳節及十•一黃金週期間，市民及遊客外出消費意慾旺盛。 新鴻基地產（00016） 旗下新城市廣場, MOKO 新世紀廣場、YOHO MALL 形點及新都會廣場於推出連串精彩中秋國慶活動，配合集團「新地夜行賞」派發購物餐飲消費券，吸引大量市民到場慶祝及消費，商場人流暢旺。中秋國慶連假帶旺市面氣氛， 進一步帶動鐵路沿線地區的人流，整體旗艦商場於中秋佳節及十一黃金周期間人流量上升及營 業額較去年同期增加約兩成。當中以餐飲肆及生活百貨商戶類別增幅最大。

新鴻基地產代理租務部總經理周淑雯表示，新地旗下多區商場均特別打造主題夜遊市集，以増添節日氣氛突顯各地區特色，營造別樹一格的出遊體驗。 當中，元朗 YOHO MALL 推出中秋市集及人寵共融「中秋晚會」，獨家打造人寵天倫之樂，人寵逼爆商場；旺角 MOKO 新世紀廣場則以香港地道文創攤位迎中秋，並緊接 10 月 1 日正式開放的「傳承•永恆 傳奇 #梅艷芳」多媒體紀念展覽，向訪客展示香港特色文化活動 ; 葵芳新都會廣場於戶外廣場 舉行「秋季露營祭」，舉辦露營用品夜市以及晚間音樂祭，年輕夜遊一族反應相當踴躍。新城 市廣場的 3.5 萬平方呎 Dino Park 恐龍公園成功吸引大量跨區家庭客人。

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【Wealth封面故事】(有片)以立投資林少陽獨家專訪：中央頻密出招救市 基金提早部署攻守組合
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撰文 : 蔡子俊

形點 YOHO Mall 新都會廣場 Metroplaza 新城市廣場 New Town Plaza 旺角 新鴻基地產（00016） Moko 新地

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2019年買滿名山319呎開放式戶　帳面蝕逾61萬　貶值14%

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