META傳歐洲社交平台收費 每月82元享無廣告

美國社交平台Facebook及Instagram的母企META據傳，有意在歐洲推出免廣告版。如用戶想要用無廣告版本社交平台，可選擇月費10歐元方案（約82港元）。

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美國華爾街日報周一（2日）引述消息人士報稱，META在歐洲可能推出的免廣告版平台收費各有不同。電腦版Facebook及Instagram用戶只需10歐元月費即可享用，額外帳戶另收6歐元一個。

但如果在手提電話應用程式中購買無廣告月費，價格將升至13歐元（約106港元），受制於蘋果及Android平台App Store收取的傭金。

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META今年初被愛爾蘭數據私隱專員公署罰款3.9億歐元，並限制企業利用用戶網絡活動推送廣告。META其後據報向歐洲規管部門表示，希望未來數月推出無廣告收費方案。

META發言人表示，公司相信免費服務由個人化廣告支持，但表示正探討不同方案，希望符合各地一直變化的規管要求。

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責任編輯：吳漢培