2019年買滿名山319呎開放式戶　帳面蝕逾61萬　貶值14%

二手樓價持續下跌，利嘉閣地產黃錦鵬說，屯門滿名山滿庭9座低層F室，實用面積319平方呎，開放式間隔，日前以368.8萬元易手，實用呎價約11,561元。據了解，原業主於2019年以約430萬元買入單位，持貨至今易手，現帳面蝕逾61萬元，即約14%。

代理透露，買家與家人同住屯門區，見近期樓價回調，於是把握機會物色心儀單位上車，最終見上址間隔四正，且價錢合適，決定與業主洽商議價，終以368.8萬元購入單位。

黃錦鵬補充，該屋苑現有約120個放盤，入場費438萬元起。

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