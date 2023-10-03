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元朗區連續兩個月不足50宗成交　朗城滙國慶長假錄蝕讓

股樓投資 16:43 2023/10/03

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中原地產王勤學表示，元朗區上月錄得47宗二手買賣成交，按月再少2宗，已連續2個月不足50宗成交，市況極度低迷。過去3日中秋及國慶長假，該區成交繼續低位徘徊，共錄得5宗成交。

王勤學表示，朗城滙3座中層F室，實用面積490平方呎，兩房間隔，開價845萬元，累減140萬元或約17%，終以705萬元沽出，實用呎價14388元。原業主於2018年12月以約817.9萬元一手買入，持貨5年，帳面蝕112.9萬元，單位期內貶值14%。

王勤學又表示，毗鄰的朗屏8號長假期亦錄成交，屬2座高層D室，實用面積503平方呎，兩房間隔，開價738萬元，累減48萬元或6.5%，以690萬元沽出，實用呎價13718元。而原業主於2016年8月以約582.3萬元一手買入，持貨7年，帳面獲利107.7萬元，單位升值19%。

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撰文 : 蔡子俊

元朗 朗城滙 朗屏8號 二手市場 中原地產

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