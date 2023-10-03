社交媒體「X」因撞名被告 原告：撞名造成收入損失

一家法律行銷公司周一（2日）在佛羅裡達州聯邦法院起訴了前身為Twitter的「X」公司，稱其新名稱侵犯了其包含字母「X」的商標。

此訴訟中稱，「X」前CEO 馬斯克（Elon Musk）從今年 7 月開始將 Twitter 更名為 X，這很可能會引起消費者的混淆。該案似乎是馬斯克的公司與字母 「X」（常用於科技品牌）之間可能發生的眾多商標糾紛中的第一起。

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「X」 包含在Mircosoft（MSFT）和 Meta（META）等公司擁有的數百個聯邦商標中。X Corp 上個月申請了自己的美國商標，涵蓋了這一字母。

總部位於佛羅裡達州溫德米爾的 X Social Media 是一家專注於大規模侵權訴訟的廣告公司。 其網站稱，雅各布（Jacob）和-馬勒貝（Roseanna Malherbe）於2015 年成立了這家廣告公司。

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訴訟稱，該機構自2016年以來一直使用 「X Social Media」此名稱，並擁有涵蓋該名稱的聯邦商標。 該公司稱，它已在 Facebook 上投入了 4 億多美元的廣告費用，以接觸潛在客戶。Twitter 的品牌重塑已經讓客戶感到困惑，並造成了收入損失。

訴訟稱：「在很短的時間內，X 公司利用其社交媒體的影響力、行銷資源和在全國的知名度，主導了消費者對其「X」商標的認知。」

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記者：張瑋婷