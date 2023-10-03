【紐元定存】紐元定存息全城最高16.8厘 花旗料新西蘭加息周期完結

▲ 花旗料明年次季新西蘭開始減息

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10月開局，又是商品貨幣的議息周，澳洲今天（10月3日）剛議息維持不變，翌日（4日）輪到新西蘭，美資大行花旗料紐央行繼續凍息，認為該國的加息周期已告終，預期明年次季更料掉頭減息，但預計今年底澳洲將作壓軸加息。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，澳洲或待至12月才作最後一次加息。相反，新西蘭央行或已結束加息周期，今次可能不加息，料明年第二季開始減息。

花旗專家：商品貨幣中最看好澳元

廖嘉豪重申商品貨幣中仍最看好澳元，料澳元3個月內、來來半年及1年在0.65横行；另料紐元於3個月內為0.59、未來半年至1年報0.6；加元同期預測依次為1.34及1.36。

華僑銀行經濟師姜靜認為，新西蘭第二季經濟數據好過預期，顯示目前衰退的風險較低，數據公佈後，市場押注今年内進一步加息增至4成，一度提振紐元滙價。

姜靜拆解，經季節調整後，新西蘭第二季GDP按季增長0.9%，高於預期的0.4%；而8月的貿易逆差進一步擴大至 2.29億紐元，主要由於出口價格下跌。

美滙衝破107，紐元報0.59。短期操作方面，姜靜估計，紐元暫約在0.58築底，上周五（9月29日）一度衝破0.616；未來兩周紐元兌港元在4.59至4.7001區間上落。

新西蘭有望連續3個月凍息，但追息族注意，擅打高息牌的中資行，已率先下調紐元定期存款息，創興降低3個月、半年及1年期年息0.1厘至3.8厘。相反，南商於9月14日孖招齊發，既調升1個月年息0.3厘至3.5厘，又把7天年息12厘本來於於9月中到期的截止期，剛順延至明年1月底。建行亞洲則另闢戰線，把定存門檻從10萬紐元急劈至5萬紐元，該行早前已把1年長息加至突破4厘關，又新推7天年息16.8厘而膺高息王，超越富邦的14.28厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪