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【Apple Watch】第一代Apple Watch列入「過時產品」　蘋果不再提供維修服務

科技 17:04 2023/10/03

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蘋果（Apple）年年推出新品，舊產品則會隨其時日流逝，成為蘋果「過時產品」及「停產產品」清單的一員。有外媒近日揭露，於2015年發布的所有第一代Apple Watch型號，已於今年9月30日被列入蘋果的「過時產品」清單中。

【蘋果App】蘋果推「Meet with Apple Experts」　提供實驗室、課程和研討會體驗

據外媒《MacRumors》引述蘋果內部文件指，包括當時售價高達逾12萬港元的18K金Edition版本，及售8,888港元的Hermès版在內的所有第一代Apple Watch型號，均將不再符合在Apple Store和Apple授權服務商所提供的維修或其他服務資格。

事實上，蘋果在2018年推出watchOS 5時，便已不再兼容第一代Apple Watch。另據香港蘋果官網於9月19日更新的資料，所有38 毫米及42 毫米的第一代Apple Watch已被列為「世界各地已過時的Apple Watch產品」。惟在該日更新中，過時Apple Watch類別旁標明「僅限Apple Store」，未有覆蓋是次內部文件所提到的授權服務商。

【iPhone 15開賣】京東到家iPhone新機開售日創新高　15系列較14系列銷售額增長253% 

【Apple更新】iOS 17個人聯絡海報成賣點　watchOS 10增設「智慧型堆疊」功能

責任編輯：殷凱怡

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