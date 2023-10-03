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全球銀行和金融服務業「漂綠」按年增70% 其中有7成為歐洲金融機構

環球政經 17:47 2023/10/03

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英國周二的一份報告顯示，在過去 12 個月中，全球銀行和金融服務公司的 「漂綠」（Greenwashing）事件數量比前 12 個月增加了 70%。其中，歐洲金融機構佔多數，大部分「漂綠」行為涉及化石燃料。「漂綠」是指機構向投資者或消費者作出與ESG相關的誤導性聲明，通常是為了提高聲譽和底線。

環境、社會和治理（ESG）數據公司RepRisk在截至2023年9月底的12個月內記錄了全球銀行和金融服務業的148起案例，高於前12個月的86起。在這148起案例中，106起來自歐洲金融機構。

【溫股知新】利淡因素未解除 假期前勿太進取

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RepRisk 說：「在這些與氣候相關的 「漂綠」風險事件中，50%以上都提到了化石燃料，或將金融機構與石油和天然氣公司聯繫在一起。 這些事件並不是單一事件的，監管機構越來越意識到問題的嚴重性。」報告更指銀行和金融服務業的「漂綠」事件數量僅次於石油和天然氣行業，更廣泛的「漂綠」現象正在增加。
 

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歐盟監管機構在 6 月表示，整個歐盟的銀行、保險公司和投資公司在向投資者宣傳其可持續發展資格時存在 「誤導性宣傳」。

RepRisk 表示，每四起與氣候相關的環境、社會和公司治理風險事件中就有一起與「漂綠」有關，這一比例比去年的五分之一有所增加，同時該公司還發現，每三起與「漂綠」有關的公司中就有一家還捲入了所謂的「社會洗白」。該報告將 「社會洗白」定義為公司透過 「掩蓋潛在的社會問題」，如侵犯人權和公司共謀，或對社區的影響，來正面展示自己，以保護其聲譽和財務業績。

RepRisk在最新報告中寫道：「圍繞環境和社會議題的誤導性溝通不僅阻礙了集體目標的實現，還損害了消費者和投資者對企業的信任。」

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責任編輯：張瑋婷

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