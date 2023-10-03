【可持續發展】許正宇：中東國家可探索在港發行人民幣計價的綠色、藍色或社會債券

▲ 許正宇：中東國家可探索在港發行人民幣計價的綠色、藍色或社會債券

財經事務及庫務局局長許正宇上月出訪卡塔爾及埃及後，周二（3日）發表網誌，指中東地區國家可趁著人民幣息率下調的趨勢，探索在香港發行人民幣計價的綠色、藍色或社會債券，通過本港市場引入更多對綠色和可持續金融有興趣的國際資本。

許正宇稱，隨内地與中東地區建立更緊密經貿關係，人民幣用於雙邊貿易結算的金額會開始提高，中東地區政府及企業對人民幣投資產品及其他方案的需求亦會日漸增加，而本港作為最大的離岸人民幣中心，擁有充足資金池、豐富產品生態圈及多元風險管理工具，可服務中東地區的人民幣投融資需求，同時助力人民幣國際化。

他說，綠色和可持續金融是香港市場近年來發展的焦點及亮點，未來本港可以加強與中東地區就培育綠色金融人才方面的合作，以雙方聯合的資源及市場機遇為推手，一同加大引智才的吸引力。

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記者：伍鍵文