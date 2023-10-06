【Web3.0】訂立清晰監管制度　為Web3創新者提供支援

區塊鏈、加密貨幣和元宇宙等web3技術，正在建立一個去中心化的互聯網和數碼資產新世界，全球金融生態系統產生深遠影響。銀行和保險公司已經開始利用區塊鏈技術和智能合約以監測和審計金融活動，從而提升透明度、速度和效率。

投資者正建立多元化的投資組合，傳統資產與加密貨幣、穩定幣、非同質化代幣（NFT）以及其他虛擬資產相結合。與此同時，企業正積極試驗基於小額支付模式的線上內容或服務，以創造新的收入來源。

然而，一些市場人士仍此持謹慎態度。曾經為世界第二大加密貨幣交易所的FTX在2022年11月的短短幾日內崩潰，清晰地反映出加密市場的波動性。即使是Web3的支持者，亦有部分行業的安全性和穩定性存疑，並擔心犯罪分子或會濫用虛擬資產洗黑錢和資助非法活動。

嚴格且清晰的監管制度能確保Web3世界下的金融服務持續保持穩定，並創造適當的條件協助行業推動創新達致長遠蓬勃發展。

金融生態系統的蛻變

為確保穩定性，各國政府和監管機構正研究如何以不同方式監管加密貨幣以及去中心化金融（DeFi）。在亞洲，香港正邁向成為國際web3中心。香港證監會於2023年5月推出新的虛擬資產制度，允許持牌交易所於零售市場交易加密貨幣。與傳統金融機構一樣，這些新獲得牌照的平台必須滿足安全託管、資產隔離和網絡安全方面的嚴格要求，以保護投資者並防止洗黑錢。香港金融管理局亦正在制定框架，以監管穩定幣交易和向穩定幣業務發牌。

歐盟亦正在採取類似的做法。其嶄新的加密資產市場（MiCA）法規為歐盟地區的穩定幣

交易所訂立了法規。另一方面，美國正尋求現有法律應用於數碼資產，其證券交易委員會目前正在尋求法院裁決，以確定加密貨幣是否可以歸類為證券，並受到相應的監管。

推動創新和投資

在每個司法管轄區，清晰的監管都會受到合法Web3企業的歡迎。監管制度能提供一個公平的競爭環境，協助各企業推動創新，並創造能解決現實問題的新產品，同時更能透過保護投資者和消費者的規則來增強市場信心，以及使他們安心應用數碼資產。

香港的監管制度旨在支援Web3創新者建立一個具有活力而蓬勃的本地生態系統。在眾多富有潛力的本地初創企業中，一間去中心化金融企業為中國的跨境電子商務商家提供貸款；另外一間Web3企業協助金融機構使用語音識別以自動化合規程序、風險管理和工作流程；還有一間創新Web3企業使用大數據以協助企業和投資者應對環境、社會和治理（ESG）的挑戰。

除此之外，其他科技企業也正在共同創建一個虛擬資產中心，為Web3創新者提供相互協作、獲得資本、接觸人才以及與傳統金融服務領導者和其他領先全球企業建立合作伙伴關係的機會。

支援web3創新企業

香港共有600多間金融科技企業和九間獨角獸，而且這些數字正快速增長中。截至2023年6月，已有超過150間Web3企業落戶於香港數碼港。數碼港較早前獲得政府投資5,000萬元，以推動使用區塊鏈技術的Web3初創企業發展。

此外，特區政府於2022年10月的施政報告中強調建立充滿活力的初創生態系統，並重申致力於促進香港虛擬資產行業（包括Web3生態系統）的可持續和負責任發展。2022年6月，財政司司長進一步成立了一個專責小組負責推動Web3發展。

香港科技園公司是本地創科生態系統的另一個關鍵組成部份。2023年5月，破紀錄的437名企業家由其培育計劃中畢業，創下紀錄，其中超過六成成進駐科學園，進一下將他們的創新意念商業化。此外，科技園公司2021-2022年度的企業加速計劃中初創企業的總估值增長超過250%，同期資本投資增加一倍。

這些成就反映香港作為Web3創新中心的影響力與日俱增，企業家可以在其中尋找資源、發展網絡並捕捉商機。