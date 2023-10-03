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【金融中心】新加坡洗黑錢案凍結資產增至近160億港元　或涉家族辦公室運作

宏觀解讀 15:49 2023/10/03

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【金融中心】新加坡洗黑錢案凍結資產增至近160億港元　或涉家族辦公室運作

新加坡今年8月披露破獲近年最大宗的洗黑錢案，涉案人士全部具中國內地背景，新加坡內政部第二部長楊莉明今日於國會表示，最新已凍結逾28億新加坡幣（約159.6億港元）資產，較早前披露的24億坡幣再提高。新加坡當局更指，有涉案疑犯可能與單一家族辦公室有關連，而未來可能會有更多拘捕和凍結資產行動。

新加坡近年積極吸納超高淨值人士在當地設立家族辦公室，提供不同稅務寬免，並指當地家族辦公室數目從2020年底的400家，增至去年底的1100家，而內地富豪被視為主要客戶群之一。今年7月，新加坡金管局已公布，為加強監控和保障機制免被利用洗黑錢，建議收緊13O和13U稅務寬免規定。

楊莉明斥中國施壓中止調查說法「完全不實」

今年8月，新加坡宣布破獲一個大型反洗錢集團，涉案10名被捕人士全部具有中國內地背景，多名疑犯持有多國護照，而涉案金額由最初披露的10億坡幣一再提高。

新加坡當局未披露被指有關連的家辦身份，楊莉明表示，擬設立跨部門小組，檢視新加坡反洗黑錢制度，從最新案件汲取經驗。

她在國會上也駁斥有傳聞指中國當局要求新加坡停止調查，批評有關謠言完全不實。

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編輯：麥德銘

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