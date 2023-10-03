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【港元定存】港元定存最高息10.9厘 大戶7天即賺息4100元
焦點港銀高息港元定存年息比較
其他港銀高息港元定存年息比較
|銀行
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|備註
|中銀香港
|10.00
|7天
|5萬
|6月10日加3厘，綜合理財戶及兌換資金，分行、網上或手機銀行開立
|星展
|10.00
|7天
|50萬
|豐盛理財客先經分行認購指定結構性投資產品，單筆交易達50萬元；以上限500萬元新資金計，賺息9589元
|渣打
|10.00
|7天
|1萬
|7月28日加2厘，白金外匯會員或優先私人理財戶，合資格兌換資金，網上優惠
|南商
|8.00
|7天
|1000
|9月14日加0.2厘，網上或手機銀行開立；分行開立須3萬元。兌換資金，上限1000萬元；至2024年1月31日
|匯立*
|8.00
|1個月
|1萬
|10月1日推，用GoWealth 智動投資顧問或自選基金服務，一筆過投資最少1萬元，不包括每月供款，並存入新資金；定存金額上限與優惠期內的投資金額相同。如以500萬元計，網站指最高可賺32800元利息。至10月16日
|集友
|8.00
|7天
|10萬
|9月29日加1厘，合資格個人客戶以兌換資金，上限1000萬港元，至12月28日
|工銀亞洲
|4.90
|3個月
|10萬
|10月3日加0.3厘，全新客戶開立指定帳戶，以新資金在分行開立，以上限80萬元計，賺息9800元；至10月底
|東亞
|4.88
|3個月
|10萬
|10月1日加0.33厘，全新或升級至顯卓理財 （理財結餘總值50萬元） 客戶，上限1000萬元。 若是全新或升級至顯卓私人理財 （理財資產值500萬元）戶，門檻為200萬元，上限5000萬元。優惠至今年底
|平安壹賬通*
|4.80
|4個月
|100
|9月28日加0.6厘
|富邦
|4.80
|3個月、半年及1年
|50萬
|9月29日加0.2厘，個人客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立，先到先得
|建行亞洲
|4.80
|3個月
|100萬
|全新「貴賓理財戶」，若非指定理財戶，門檻須500萬元新資金
|信銀國際
|4.75
|3個月
|10萬
|9月18日加0.1厘，CITICdiamond理財戶（每日平均結存總值400萬元），新資金，指定手機程式開立
|大眾銀行
|4.70
|半年
|50萬
|9月26日加0.1厘，透過PBHK Digi手機銀行以合資格全新資金，在牌價息4.4厘再額外加0.3厘；優惠至10月底
|富融*
|4.50
|半年
|1
|9月26日加0.1厘
|招商永隆
|4.45
|9個月及1年
|500萬
|9月13日減0.05厘，8月10日把門檻從50萬元驟加450萬元；手機App存款
|大新
|4.40
|半年
|10萬
|9月29日減0.2厘，全新VlP客戶（每日維持理財總值100萬元），上限50萬元
|華僑銀行
|4.40
|1年
|10萬
|8月21日加0.25厘，現有或升級至宏富理財戶，新資金，上限800萬元；全新宏富理財戶須100萬元
|大眾財務
|4.35
|半年、7個月及1年
|50萬
|9月14日減0.15厘，財務公司不受50萬元存款保險計劃保障
|交銀香港
|4.30
|半年
|2萬
|9月26日加0.1厘，指定電子渠道開立
|上商
|4.28
|半年
|1000
|9月26日加0.15厘，網上或流動銀行開立
|Mox*
|4.00
|1年
|1
|9月2日減0.4厘
|livibank*
|3.40
|1年
|20萬
|新資金
|*虛擬銀行
|註：每間銀行只列最高息，最終條款以銀行公布為準，截至10月3日
10月開局首個交易天，今天（10月3日）有4間港銀調整不同存期的港元定期存款息，當中3減1加，包括大眾銀行降低3個月年息0.2厘，但該行把手機開戶獲額外加0.3厘的截止期延至10月底，遂令新息率至4.5厘；富邦則撤半年期4.7厘；建行亞洲把7天13.8厘下架，但新增門檻500萬元新錢的3個月年息4.8厘計劃。反觀，工銀亞洲提高3個月年息0.3厘至4.9厘。
至於虛擬銀行匯立(WeLab Bank)再推買基金再做定存獲加息，1個月享年息8厘，由即日起至10月16日下午三時前，用GoWealth智動投資顧問或自選基金服務，一筆過投資最少1萬元（不包括每月供款），並存入新資金，即可穩賺GoSave8厘。而定期存款金額上限與優惠期內的投資金額相同，因此投資金額愈高，定存上限愈高；如以500萬元計，網站指最高可賺32800元利息。以上特惠息較早前推10厘低，但門檻卻減一半。
單以第4季首3天來看，5行調息，例如東亞 （00023） 甫踏入10月已勁升3個月年息0.33厘至4.88厘，惟該行把4個月4.88厘下架。
此外，因建行亞洲取消7天年息13.8厘的計劃，高息王由恒生 （00011） 的10.9厘取代，如以存款上限200萬元計，7天速賺約4100元，但須合資格的兌換資金。
另季結後1個月拆息回落至5.06厘，1年失守5.5厘，只得5.47厘，市料定存息趨跌。
滙豐第3季開始加息趨密
總結今年首3季的定期存款市況，舉龍頭行滙豐（HSBC）為例，首5個月對息率有減無加，只是元旦開局把「交易薈」的股票獎勵迎新計劃，再做定存有額外獎賞加息，將1個月年息從5厘勁升5厘至10厘。
及至6月初臨近半年結滙豐才掉頭加存息，踏入第3季更勇進，9月經歷兩連加後，現3個月年息為4.3厘，但仍較去年底的4.6厘低0.3厘；至於半年期年息現為4.5厘，比去年底的4.3厘高出0.2厘。
整體存息的趨勢向下，滙豐自今年6月已把1年期3.4厘下架，去年底仍有4.3厘。
同樣，去年第4季恒生 （00011） 突推半年期衝破5厘的全城最高息，如今連番加息後，同存期年息仍只得4.5厘。若計及中小行在內，今年初1年期大眾財務仍有5.05厘，目前此長息最高只是富邦的4.8厘。
順帶一提，開業3年的8間虛擬銀行，今年上半年共蝕逾14億元，但虛銀續燒錢谷客。螞蟻銀行（ANT）突於6月推30厘活期息，存10萬元1個月賺息2500元，為近年罕現的超高息。至於半年虧損最多的Mox，眼下仍大賣廣告猛谷全城最高10.8厘活期息。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪