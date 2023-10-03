【港元定存】港元定存最高息10.9厘 大戶7天即賺息4100元

▲ 拆息回落，中小行減港元定存息。

焦點港銀高息港元定存年息比較

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其他港銀高息港元定存年息比較

銀行 年息（厘） 存期 起存額（元） 備註 中銀香港 10.00 7天 5萬 6月10日加3厘，綜合理財戶及兌換資金，分行、網上或手機銀行開立 星展 10.00 7天 50萬 豐盛理財客先經分行認購指定結構性投資產品，單筆交易達50萬元；以上限500萬元新資金計，賺息9589元 渣打 10.00 7天 1萬 7月28日加2厘，白金外匯會員或優先私人理財戶，合資格兌換資金，網上優惠 南商 8.00 7天 1000 9月14日加0.2厘，網上或手機銀行開立；分行開立須3萬元。兌換資金，上限1000萬元；至2024年1月31日 匯立* 8.00 1個月 1萬 10月1日推，用GoWealth 智動投資顧問或自選基金服務，一筆過投資最少1萬元，不包括每月供款，並存入新資金；定存金額上限與優惠期內的投資金額相同。如以500萬元計，網站指最高可賺32800元利息。至10月16日 集友 8.00 7天 10萬 9月29日加1厘，合資格個人客戶以兌換資金，上限1000萬港元，至12月28日 工銀亞洲 4.90 3個月 10萬 10月3日加0.3厘，全新客戶開立指定帳戶，以新資金在分行開立，以上限80萬元計，賺息9800元；至10月底 東亞 4.88 3個月 10萬 10月1日加0.33厘，全新或升級至顯卓理財 （理財結餘總值50萬元） 客戶，上限1000萬元。 若是全新或升級至顯卓私人理財 （理財資產值500萬元）戶，門檻為200萬元，上限5000萬元。優惠至今年底 平安壹賬通* 4.80 4個月 100 9月28日加0.6厘 富邦 4.80 3個月、半年及1年 50萬 9月29日加0.2厘，個人客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立，先到先得 建行亞洲 4.80 3個月 100萬 全新「貴賓理財戶」，若非指定理財戶，門檻須500萬元新資金 信銀國際 4.75 3個月 10萬 9月18日加0.1厘，CITICdiamond理財戶（每日平均結存總值400萬元），新資金，指定手機程式開立 大眾銀行 4.70 半年 50萬 9月26日加0.1厘，透過PBHK Digi手機銀行以合資格全新資金，在牌價息4.4厘再額外加0.3厘；優惠至10月底 富融* 4.50 半年 1 9月26日加0.1厘 招商永隆 4.45 9個月及1年 500萬 9月13日減0.05厘，8月10日把門檻從50萬元驟加450萬元；手機App存款 大新 4.40 半年 10萬 9月29日減0.2厘，全新VlP客戶（每日維持理財總值100萬元），上限50萬元 華僑銀行 4.40 1年 10萬 8月21日加0.25厘，現有或升級至宏富理財戶，新資金，上限800萬元；全新宏富理財戶須100萬元 大眾財務 4.35 半年、7個月及1年 50萬 9月14日減0.15厘，財務公司不受50萬元存款保險計劃保障 交銀香港 4.30 半年 2萬 9月26日加0.1厘，指定電子渠道開立 上商 4.28 半年 1000 9月26日加0.15厘，網上或流動銀行開立 Mox* 4.00 1年 1 9月2日減0.4厘 livibank* 3.40 1年 20萬 新資金 *虛擬銀行 註：每間銀行只列最高息，最終條款以銀行公布為準，截至10月3日

10月開局首個交易天，今天（10月3日）有4間港銀調整不同存期的港元定期存款息，當中3減1加，包括大眾銀行降低3個月年息0.2厘，但該行把手機開戶獲額外加0.3厘的截止期延至10月底，遂令新息率至4.5厘；富邦則撤半年期4.7厘；建行亞洲把7天13.8厘下架，但新增門檻500萬元新錢的3個月年息4.8厘計劃。反觀，工銀亞洲提高3個月年息0.3厘至4.9厘。

至於虛擬銀行匯立(WeLab Bank)再推買基金再做定存獲加息，1個月享年息8厘，由即日起至10月16日下午三時前，用GoWealth智動投資顧問或自選基金服務，一筆過投資最少1萬元（不包括每月供款），並存入新資金，即可穩賺GoSave8厘。而定期存款金額上限與優惠期內的投資金額相同，因此投資金額愈高，定存上限愈高；如以500萬元計，網站指最高可賺32800元利息。以上特惠息較早前推10厘低，但門檻卻減一半。

單以第4季首3天來看，5行調息，例如東亞 （00023） 甫踏入10月已勁升3個月年息0.33厘至4.88厘，惟該行把4個月4.88厘下架。

此外，因建行亞洲取消7天年息13.8厘的計劃，高息王由恒生 （00011） 的10.9厘取代，如以存款上限200萬元計，7天速賺約4100元，但須合資格的兌換資金。

另季結後1個月拆息回落至5.06厘，1年失守5.5厘，只得5.47厘，市料定存息趨跌。

滙豐第3季開始加息趨密

總結今年首3季的定期存款市況，舉龍頭行滙豐（HSBC）為例，首5個月對息率有減無加，只是元旦開局把「交易薈」的股票獎勵迎新計劃，再做定存有額外獎賞加息，將1個月年息從5厘勁升5厘至10厘。

及至6月初臨近半年結滙豐才掉頭加存息，踏入第3季更勇進，9月經歷兩連加後，現3個月年息為4.3厘，但仍較去年底的4.6厘低0.3厘；至於半年期年息現為4.5厘，比去年底的4.3厘高出0.2厘。

整體存息的趨勢向下，滙豐自今年6月已把1年期3.4厘下架，去年底仍有4.3厘。

同樣，去年第4季恒生 （00011） 突推半年期衝破5厘的全城最高息，如今連番加息後，同存期年息仍只得4.5厘。若計及中小行在內，今年初1年期大眾財務仍有5.05厘，目前此長息最高只是富邦的4.8厘。

順帶一提，開業3年的8間虛擬銀行，今年上半年共蝕逾14億元，但虛銀續燒錢谷客。螞蟻銀行（ANT）突於6月推30厘活期息，存10萬元1個月賺息2500元，為近年罕現的超高息。至於半年虧損最多的Mox，眼下仍大賣廣告猛谷全城最高10.8厘活期息。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪