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專才4.2萬租維港滙三房套單位　呎租57元創新高　租金回報2.2厘

股樓投資 15:50 2023/10/03

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近月入伙的西南九龍維港滙，吸引不少金融才俊、內地專才承租，帶動租金上升。美聯物業張曉盈表示，維港滙II 2座高層B宗，實用面積741平方呎，三房一套間隔，日前以4.2萬元獲「專才」承租，實用呎租約56.7元，創呎租新高。

資料顯示，業主於2022年6月以2,307.5萬元購入上址，以月租4.2萬元計，租金回報率約2.2厘。 

張曉盈表示，由於項目全新、質素高，吸引不少金融才俊、內地專才紛紛進駐，而近月入伙的維港滙，是租務市場的一大焦點，自6月至9月期間，累錄180宗租務成交。 

【Wealth封面故事】(有片)以立投資林少陽獨家專訪：中央頻密出招救市 基金提早部署攻守組合
https://inews.hket.com/article/3613876

以立投資林少陽獨家專訪90分鐘足本播放: https://imoney.hket.com/article/3615709

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延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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