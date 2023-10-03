專才4.2萬租維港滙三房套單位　呎租57元創新高　租金回報2.2厘

近月入伙的西南九龍維港滙，吸引不少金融才俊、內地專才承租，帶動租金上升。美聯物業張曉盈表示，維港滙II 2座高層B宗，實用面積741平方呎，三房一套間隔，日前以4.2萬元獲「專才」承租，實用呎租約56.7元，創呎租新高。

資料顯示，業主於2022年6月以2,307.5萬元購入上址，以月租4.2萬元計，租金回報率約2.2厘。

張曉盈表示，由於項目全新、質素高，吸引不少金融才俊、內地專才紛紛進駐，而近月入伙的維港滙，是租務市場的一大焦點，自6月至9月期間，累錄180宗租務成交。

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