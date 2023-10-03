美國政府避過停擺危機　美國債息續創13年新高

美國國會於9月底緊急通過臨時支出法案，令政府暫時避過停擺危機。然而，美國政府得以延續運作，意味美國經濟更可能出現軟著陸，聯儲局於11月加息的機會增加，並維持高息一段更時間。美國10年債息延續近期升浪，在2007年10月份以來首次觸及4.7%，帶動美元揚升。美元強勢，以及美國利差優勢擴闊，美元兌日圓逐步邁向150關鍵水平，現時日本當局陷入兩難，一方面日本央行宣布進行額外買債行動，以減慢日債息急升的速度，另一方面日本財務大臣繼續逼切關注外匯市場走勢，以口頭干預方式維持日圓匯價穩定。

中國方面，在岸人民幣市場仍在長假期休市當中，儘管缺乏人民幣中間價指引，離岸人民幣只輕微走弱至7.32水平。筆者認為，假期前人民銀行擺出非常明確的立場維持外匯市場穩定，已成功穩定人民幣的政策預期，與其他非美元相比，人民幣表現將會相對強韌。數據方面，中國官方和財新採購經理數據好壞參半，意味刺激政策後仍未出現強勁經濟復甦動力，中國經濟復甦步伐仍然有待數據確認，而10月下旬舉行的中央政治局會議或為政策帶來啟示。

責任編輯︰梁浩碩