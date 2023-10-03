  • 31°C
香港時間 : 20231003日 (週二) 16:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國政府避過停擺危機　美國債息續創13年新高

宏觀解讀 15:33 2023/10/03

分享：

分享：

美國國會於9月底緊急通過臨時支出法案，令政府暫時避過停擺危機。然而，美國政府得以延續運作，意味美國經濟更可能出現軟著陸，聯儲局於11月加息的機會增加，並維持高息一段更時間。美國10年債息延續近期升浪，在2007年10月份以來首次觸及4.7%，帶動美元揚升。美元強勢，以及美國利差優勢擴闊，美元兌日圓逐步邁向150關鍵水平，現時日本當局陷入兩難，一方面日本央行宣布進行額外買債行動，以減慢日債息急升的速度，另一方面日本財務大臣繼續逼切關注外匯市場走勢，以口頭干預方式維持日圓匯價穩定。

中國方面，在岸人民幣市場仍在長假期休市當中，儘管缺乏人民幣中間價指引，離岸人民幣只輕微走弱至7.32水平。筆者認為，假期前人民銀行擺出非常明確的立場維持外匯市場穩定，已成功穩定人民幣的政策預期，與其他非美元相比，人民幣表現將會相對強韌。數據方面，中國官方和財新採購經理數據好壞參半，意味刺激政策後仍未出現強勁經濟復甦動力，中國經濟復甦步伐仍然有待數據確認，而10月下旬舉行的中央政治局會議或為政策帶來啟示。

開市追揸沽
【開市追揸沽】港股、美股十月走勢前瞻 恒大系復牌後部署

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 外幣滙穗

最新專欄文章 更多

外幣滙穗 - 油價續升美債息高企　人民幣7.3附近收官
2023/09/28
油價續升美債息高企　人民幣7.3附近收官
外幣滙穗 - 美債息挑戰16年新高　人民幣展開7.3攻防戰
2023/09/26
美債息挑戰16年新高　人民幣展開7.3攻防戰
外幣滙穗 - 聯儲局維持高息更長時間　美滙抽高人民幣7.3拉据
2023/09/21
聯儲局維持高息更長時間　美滙抽高人民幣7.3拉据
外幣滙穗 - 市場靜待超級央行週　人民幣回試7.3關口
2023/09/19
市場靜待超級央行週　人民幣回試7.3關口
外幣滙穗 - 人行加大央票發行量　離岸流動性持續緊張
2023/09/14
人行加大央票發行量　離岸流動性持續緊張
外滙 人民幣 日圓 美元 美國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港元定存】港元定存最高息10.9厘 大戶7天即賺息4100元

下一篇文章

【分析】大摩料HSBC滙豐股價未來30日逾70%機會跑贏大市　全因一個原因？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款