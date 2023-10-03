【雲端運算】Dell夥Microsoft　混合雲應用擴展至資料中心

企業進行數碼轉型下，使用雲端運算差不多是不二之選。根據一項關於多雲應用部署趨勢的 ESG 研究，48%的受訪者正在擴大本地部署規模。



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Dell宣布推出Dell APEX Cloud Platform for Microsoft Azure，將 Microsoft Azure混合雲體驗擴展至資料中心，以及部署邊緣運算環境。這也是首款專門為 Microsoft Azure Stack HCI 而設的專業解決方案。用戶可運用全新的 Azure Stack HCI 專屬解決方案，透過深度整合的 Microsoft 平台，以最短時間高效實現 Azure 混合雲的價值。

Dell APEX 雲端平台透過結合 Dell Technologies 在自動化基礎架構管理和編排、軟件定義儲存以及新一代運算方面的優勢與創新，帶來更高靈活度，以及基礎設施投資的長期保障。

Azure 平台副總裁 Douglas Phillips表示：愈來愈多企業追求在現實中的各方面均可運用 雲端運算，無論是工廠、零售店、快餐店，應用遍布各處。

透過與Dell Technologies合作，可以把足夠的 Microsoft Azure 傳送至這些邊緣位置。這項全新解決方案為我們的共同客戶提供了從雲端到邊緣的無縫體驗，無需考慮其數據儲存在何處，幫助客戶花費更少的時間管理基礎架構，從而專注業務轉型。

Dell APEX Cloud Platform for Microsoft Azure 特點如下：

簡化管理：透過與 Azure Arc 的原生整合，可在本地部署和公有雲之間實現一致的 Azure 操作。Dell APEX Cloud Platform Foundation Software 提供深度整合和智能自動化，讓客戶得到遠超以往解決方案的好處。例如，相較於現有的整合系統，自動化部署可將部署步驟減少 88%，幫助客戶在部署平台時節省更多時間。

加速應用交付：透過優化 AKS 混合部署選項（AKS 混合），以及支援 Azure Arc 功能的應用程式和資料服務的交付，助力加速應用交付。客戶可透過深度整合和使用熟悉的工具來簡化管理。使用者還可以透過與集中式 Azure 管理和治理服務的整合，在整個 Azure 環境中實施一致的安全和合規策略。

快速實現價值：為確保客戶快速實現價值，得到持續的網站全端支援，Dell ProSupport Infrastructure Suite 為 Dell 硬件、系統軟件和 Azure HCI 提供單一來源的解決方案支援。這些支援包括現場診斷、駐留、資料遷移、資料處置和教育服務，涵蓋了多雲環境中的常見任務，讓公司內部員工能專注於其他優先事項。

編輯：梁巧恩

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