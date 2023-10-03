【聯手合作】加國芯片初創Tenstorrent　與三星電子簽訂AI芯片生產協議

隨人工智能（AI）應用廣泛，市場對AI芯片的需求日益增加，吸引部分初創企業與芯片巨頭共分市場。其中被視為芯片界新星的加拿大芯片初創公司Tenstorrent，在昨（2日）宣布將與三星電子合作生產其下一代的AI芯片。

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Tenstorrent於聲明表示，該企的宗旨是建構強大的RISC-V CPU和AI加速芯片，以滿足數據中心、汽車和機械人等多個行業廣泛應用的需求。為確保其芯片具備最高品質和最先進的製造能力，該企決定與三星電子合作，透過後者的SF4X製程，製造出4奈米製程的AI芯片，並協助銷售。

雖然Tenstorrent尚未透露是次合作的交易規模及財務細節，但有市場分析指，Tenstorrent與三星電子合作並不意外，皆因該企在今年8月才獲三星Catalyst基金及現代汽車集團等公司，投資1億美元（約7.83億港元）。

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責任編輯：殷凱怡

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