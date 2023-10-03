  • 31°C
香港時間 : 20231003日 (週二) 16:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

栢丹娜讚英國最適合黑人 不看重標籤

環球社會熱點 15:18 2023/10/03

分享：

分享：

英國保守黨周一（2日）繼續舉行大會，商業及貿易大臣栢丹娜（Kemi Badenoch）發表關於種族問題的演說。她指英國是最適合黑人生活的國家，形容當地社會不看重民眾的種族標籤，反擊工黨及左翼的批評。

英9月食品價格按月回落0.1% 為近兩年來首跌  【下一頁】

曼徹斯特舉行的保守黨大會上，栢丹娜駁斥少數種族控訴面臨英國社會反對的言論，指保守黨與美國已故民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King）理念相同，同樣相信應該以性格及能力而非皮膚顏色評斷一個人。

栢丹娜指工黨批評保守黨發動「文化戰爭」，但她強調不會因支持常識而道歉，亦不會為支持了解女性的社會而道歉。兼任女性權益及平等事務部長的栢丹娜再次批評工黨，指摘在野黨嘗試在種族問題上製造受害者心態。

英顧問與初級醫生發起最長聯合罷工 政府堅稱已合理加薪 【下一頁】

同時，栢丹娜形容英國是最適合黑人生活的國家，認為英國社會看重人才而不是標籤。她指工黨試圖散播英國社會已絕望的形象，希望年輕人相信他們。但栢丹娜稱保守黨希望年輕人，可以為英國感到自豪。

栢丹娜表明，拒絕嘗試種族分裂英國社會的理論並非難事，不懼怕任何有意激化社會分化的人士，揚言能夠解決問題。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

https://dynamic.hket.com/article/71f3

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

過半英企市中心外設辦公室 迎合混合工作模式潮流
2023/10/02
過半英企市中心外設辦公室 迎合混合工作模式潮流
英國新動植物入口限制料明年生效 每年額外付逾31億
2023/10/02
英國新動植物入口限制料明年生效 每年額外付逾31億
辛偉誠稱英無計劃派軍事教官赴烏 俄威脅攻擊
2023/10/02
辛偉誠稱英無計劃派軍事教官赴烏 俄威脅攻擊
英財相料削福利預算 為減稅政策鋪路
2023/10/01
英財相料削福利預算 為減稅政策鋪路
英家長每月託兒費增逾6000 更多企業要求重返辦公室
2023/09/28
英家長每月託兒費增逾6000 更多企業要求重返辦公室

你可能感興趣

過半英企市中心外設辦公室 迎合混合工作模式潮流
13:44 2023/10/02
過半英企市中心外設辦公室 迎合混合工作模式潮流
英國新動植物入口限制料明年生效 每年額外付逾31億
12:39 2023/10/02
英國新動植物入口限制料明年生效 每年額外付逾31億
辛偉誠稱英無計劃派軍事教官赴烏 俄威脅攻擊
12:00 2023/10/02
辛偉誠稱英無計劃派軍事教官赴烏 俄威脅攻擊
歧視 社會矛盾 英國 英國保守黨 曼徹斯特 英國工黨

下一篇文章

英媒指印度要求加拿大 減少駐印外交官數量
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款