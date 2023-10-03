栢丹娜讚英國最適合黑人 不看重標籤

英國保守黨周一（2日）繼續舉行大會，商業及貿易大臣栢丹娜（Kemi Badenoch）發表關於種族問題的演說。她指英國是最適合黑人生活的國家，形容當地社會不看重民眾的種族標籤，反擊工黨及左翼的批評。

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曼徹斯特舉行的保守黨大會上，栢丹娜駁斥少數種族控訴面臨英國社會反對的言論，指保守黨與美國已故民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King）理念相同，同樣相信應該以性格及能力而非皮膚顏色評斷一個人。

栢丹娜指工黨批評保守黨發動「文化戰爭」，但她強調不會因支持常識而道歉，亦不會為支持了解女性的社會而道歉。兼任女性權益及平等事務部長的栢丹娜再次批評工黨，指摘在野黨嘗試在種族問題上製造受害者心態。

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同時，栢丹娜形容英國是最適合黑人生活的國家，認為英國社會看重人才而不是標籤。她指工黨試圖散播英國社會已絕望的形象，希望年輕人相信他們。但栢丹娜稱保守黨希望年輕人，可以為英國感到自豪。

栢丹娜表明，拒絕嘗試種族分裂英國社會的理論並非難事，不懼怕任何有意激化社會分化的人士，揚言能夠解決問題。

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責任編輯：吳漢培