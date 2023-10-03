【大行報告】業務前景趨穩定 順豐收購好處或漸現 花旗首予嘉里物流「買入」

花旗表示，嘉里物流（00636）在行業中具有穩固地位，專注於跨太平洋航線，隨著運價正常化，國際貨運代理業務（IFF）的前景或會更加穩定。此外，被順豐收購的好處或逐漸顯現，包括電商快遞虧損有望進一步收窄、網路整合和客群共享等。該行首予嘉里物流「買入」評級，目標價9元，但考慮到全球宏觀疲弱風險，亦予其高風險評級。嘉里物流周二（3日）收報7.2元，升2.9%。







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該行指出，雖然運費下跌令集團上半年利潤大幅下滑，並導致其股價大幅回調，但相信IFF的負面因素已基本被消化，最壞的情況可能已經過去。而運費在今年首季觸底，意味著在旺季的推動下，下半年表現或較上半年改善。不過，基於全球宏觀疲軟，該行預計短期內運價不會反彈。

對於綜合物流（IL），該行料隨著香港經濟逐步復甦及內地業務基數較低，今年下半年料較上半年輕微改善。該行又認為，任何擴大IFF業務的收購及成功縮小電子商務和快遞（E&E）虧損都是公司未來的關鍵催化劑。





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該行預計集團2023至2025年各年收入將分別為541億、560億及585億元，意味著於2023年按年料跌37%，其後按年分別增長3%和4%。該行又料公司的非通用會計準則（non-GAAP）純利於2023年按年跌69%至10.95億元，並在2024及25年分別增23及12%，至分別13.49億及15.17億元。意味各年non-GAAP淨利潤率分別2%、2.4%及2.6%。

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記者：鄭昊彤