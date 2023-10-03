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【大行報告】麥格理：訂單及利潤率具上行空間 上調申洲國際至「跑贏大市」目標價94元

股樓投資 16:51 2023/10/03

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麥格理表示，隨著訂單恢復，預期申洲國際（02313）明年利潤率將會改善，新客戶可帶來訂單及利潤率上行空間。該行將申洲2023財年盈利預測下調2%，但將2024財年預測上調3%，以反映毛利率復甦趨勢，同時將2025財年盈利預測上調13%，目標價上調23%至94元，評級從「中性」升至「跑贏大市」。申洲國際周二（3日）收報74.25元，跌1%。


 

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該行指出，Nike管理層在2024財年首財季電話會議中，透露經營指引未有改變，預視著訂單復甦步伐已進入正軌。隨著Nike銷售重新加快，上游供應商訂單可見度亦將提高，預計申洲2024年收入增幅將達到雙位數。
 

 

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁

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同時，該行亦相信申洲可透過擴大新客戶訂單佔比，以提升中國廠房產可利用率，例如Lululemon預期將於申洲中國廠房取得認證後，最快明年開始下訂單，隨著申洲紡織增加布料內部採購比例，相信來自Lululemon的訂單利潤率有進一步上升的空間。

 

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記者：鄭昊彤

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