【異動股】末期息大減80% 多間大行降目標價 新世界股價一度跌近8%

新世界發展（00017）日前公布截至今年6月底的全年業績，期內核心純利升21%至110.1億元，末期息大減80%至0.3元，全年股息減少63%至0.76元。集團表示，可預見將來並無供股或配股計劃，亦沒有向股東集資需要。消息即反映於假後開市首天，新世界周二（3日）低開3.5%，最低一度見14.04元，跌7.9%。



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多間大行於績後下調新世界目標價，其中里昂表示，新世界股息遠低於市場預期，將目標價大削63.3%，由29.9元削至10.96元，評級亦從「買入」降至「沽售」。該行相信新世界發展資產負債表其後會得到加强，但不可避免會看到對未來盈利和股息的一些負面影響。

富瑞同樣因派息遜預期，將其目標價由15元下調至12元。富瑞指出，每股0.3元的末期息較該行預測低59%，並較市場預期低78%，料新世界股價會因而出現負面反應。該行予其「持有」評級，並下調公司2024財年及2025財年每股派息均至0.85元。

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花旗下調對新世界發展目標價，由20.2元降至15.4元，維持「中性」評級。該行則認為，新世界主要物業銷售集中啟得及黃竹坑，基於對本地樓價看淡的展望，預期銷售速度較慢及盈利率欠佳。公司更高集中內地住宅亦拖累估值，且在利率更長時間高企展望下，負債率仍非常高。基於本港物業銷售料將疲弱，以及持續高企的離岸債券本金與利息支付，花旗認為公司需要更進取的去槓桿計劃。

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記者：鄭昊彤