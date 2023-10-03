租客住銀湖・天峰7年　930萬購三房做業主

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【異動股】末期息大減80% 多間大行降目標價 新世界股價一度跌近8%
中原地產張義強表示，部份業主開始面對現實，擴大議價空間，略為刺激交投，馬鞍山銀湖・天峰剛錄本月首宗成交，最新錄5座中層G室，實用面積700平方呎，三房連套房間隔，議價後以930萬元獲承接，實用平均呎價13,286元。
中原張義強指，新買家為區內租客，已租住同屋苑單位約7年時間，見近日樓價回落，是入市好時機，單位間隔合用，價錢亦吸引，即專租為買落實入市單位自用。據了解，原業主於2009年以392萬元購入單位，持貨14年，是次易手帳面獲利約538萬元離場，單位期內升值約137%。
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撰文 : 蔡子俊