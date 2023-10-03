  • 31°C
香港時間 : 20231003日 (週二) 16:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

租客住銀湖・天峰7年　930萬購三房做業主

股樓投資 15:34 2023/10/03

分享：

分享：

中原地產張義強表示，部份業主開始面對現實，擴大議價空間，略為刺激交投，馬鞍山銀湖・天峰剛錄本月首宗成交，最新錄5座中層G室，實用面積700平方呎，三房連套房間隔，議價後以930萬元獲承接，實用平均呎價13,286元。

中原張義強指，新買家為區內租客，已租住同屋苑單位約7年時間，見近日樓價回落，是入市好時機，單位間隔合用，價錢亦吸引，即專租為買落實入市單位自用。據了解，原業主於2009年以392萬元購入單位，持貨14年，是次易手帳面獲利約538萬元離場，單位期內升值約137%。

 

【Wealth封面故事】(有片)以立投資林少陽獨家專訪：中央頻密出招救市 基金提早部署攻守組合
https://inews.hket.com/article/3613876

以立投資林少陽獨家專訪90分鐘足本播放: https://imoney.hket.com/article/3615709

立即訂閱《iMoney》收看林少陽獨家專訪足本版: https://imoney.hket.com/im/subscription

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁

點擊圖片放大
+7
+6

同場加映【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

青姐話
【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

同場加映【溫股知新】利淡因素未解除 假期前勿太進取

溫股知新
【溫股知新】利淡因素未解除 假期前勿太進取

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

馬鞍山 二手市場 中原地產

上一篇文章

【異動股】末期息大減80% 多間大行降目標價 新世界股價一度跌近8%

下一篇文章

【券商點睇】國內運力供應超疫情前 東方航空經營大幅減虧
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款