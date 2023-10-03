▲ 【美國加息】宏利投資管理：聯儲局貨幣政策轉中性已利好債市 看好未來12個月亞債表現

環球高息環境持續下，債券表現受壓。宏利投資管理亞洲（日本除外）定息產品首席投資總監Murray Collis接受本報專訪時認為，當聯儲局的貨幣政策取向轉為中性時，對債券市場來說已屬利好消息，故預期減息周期開始前，債市已會轉向，因此看好債市前景，並籲投資者提早為債市轉向做好準備。

長綫投資者也可先買入並持有債券

Murray Collis指，聯儲局自去年加息以來，現已接近加息周期尾聲，預期當局或會再加息1至2次，但相信聯儲局未來決定貨幣政策走向時，會更加以經濟數據為依歸，長綫投資者也可先買入並持有債券，待利率取向轉為中性時，便能捕捉債市升浪。

「昔日的超低利率環境將不復再，未來經濟將適應正常化的利率周期，但預期未來12個月美國經濟不會出現硬着陸，而當美國明年下半年經濟放緩時，聯儲局或會減息。」

Collis指，投資亞洲債券時會留意息差、貨幣走向及本土利率三大因素，他對亞洲固定收益產品未來12個月表現看法樂觀，目前投資級別債券平均息率約5.5厘，若投資者對未來市場波動性感憂慮，建議持有投資級別債券，當中偏好印度及韓國市場。

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記者：陳韻妍