  • 31°C
香港時間 : 20231003日 (週二) 14:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【X風波】社交平台X改名惹禍　新商標遭美企控侵權　

科技 13:58 2023/10/03

分享：

分享：

Elon Musk所持有的社交平台X（前稱Twitter）在7月高調更名，成為當時熱話。雖然X更名一事塵埃落定，但其引起的商標侵權爭議仍未解決。近日有美國營銷公司正式就侵犯商標一事，向X提告。

【假訊息氾濫】歐盟調查揭社交平台假資訊問題　X比例最高

據外媒《路透社》報道， 美國營銷公司X Social Media在昨（2日），正式起訴社交平台X所屬公司X Corp.侵權。該企透過是次訴訟表示，他們自2016年以來便一直使用「X Social Media」名稱，並擁有涵蓋該名稱的聯邦商標。另已在Facebook廣告上投資了逾4億美元（約31.3億港元），以吸引潛在客戶。

X Social Media續稱，X Corp.在很短的時間內，就利用其社交媒體影響力、營銷資源和全國知名度來主導消費者對其「X」標誌的看法。「Twitter 的品牌重塑已經讓客戶感到困惑，並導致其收入損失。」因此提出是次訴訟，要求法院強制Elon Musk的公司停止使用「X」名字，並要求賠償損失。

事實上，在社交平台X宣布更名後，便有多間外媒指出，美國有近900個與字母「X」相關且活躍的商標註冊，其中就連微軟（Microsoft）及Meta均擁有與「X」相關的商標，該企的更名舉動或會引發一連串的商標侵權爭議。惟就是次訴訟，X Corp.暫未有作出回應。

【AI數據】X更新私隱政策　收集用戶訊息訓練AI模型

【X新功能】繼續模仿微信？　馬斯克：X將引入語音及視像通話功能

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】瑜伽服成潮人指標 lululemon第二季收益逾171億元
開啟hket App，閱讀全文
社交平台 廣告 Meta 媒體 廣告 Microsoft Twitter 美國 Facebook

下一篇文章

【投資AI】Visa為生成式AI初創　推出7.83億元風險投資計劃
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款