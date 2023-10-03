【X風波】社交平台X改名惹禍　新商標遭美企控侵權　

Elon Musk所持有的社交平台X（前稱Twitter）在7月高調更名，成為當時熱話。雖然X更名一事塵埃落定，但其引起的商標侵權爭議仍未解決。近日有美國營銷公司正式就侵犯商標一事，向X提告。

【假訊息氾濫】歐盟調查揭社交平台假資訊問題 X比例最高

據外媒《路透社》報道， 美國營銷公司X Social Media在昨（2日），正式起訴社交平台X所屬公司X Corp.侵權。該企透過是次訴訟表示，他們自2016年以來便一直使用「X Social Media」名稱，並擁有涵蓋該名稱的聯邦商標。另已在Facebook廣告上投資了逾4億美元（約31.3億港元），以吸引潛在客戶。

X Social Media續稱，X Corp.在很短的時間內，就利用其社交媒體影響力、營銷資源和全國知名度來主導消費者對其「X」標誌的看法。「Twitter 的品牌重塑已經讓客戶感到困惑，並導致其收入損失。」因此提出是次訴訟，要求法院強制Elon Musk的公司停止使用「X」名字，並要求賠償損失。

事實上，在社交平台X宣布更名後，便有多間外媒指出，美國有近900個與字母「X」相關且活躍的商標註冊，其中就連微軟（Microsoft）及Meta均擁有與「X」相關的商標，該企的更名舉動或會引發一連串的商標侵權爭議。惟就是次訴訟，X Corp.暫未有作出回應。

【AI數據】X更新私隱政策 收集用戶訊息訓練AI模型

【X新功能】繼續模仿微信？ 馬斯克：X將引入語音及視像通話功能

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。