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【澳洲議息】澳洲連續4次不加息　澳元跌至近一年低位、兌港元4.94算

宏觀解讀 13:40 2023/10/03

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【澳洲議息】澳洲連續4次不加息　澳元跌至近一年低位、兌港元4.94算

澳洲聯儲局宣布，維持政策利率於4.1厘，連續4次議息會議後決定不加息。澳元兌美元匯價跌至2022年11月以來低位，至香港時間下午1時30分，每澳元兌0.6314美元，單日走低48基點或0.74%。兌港元匯價方面，每澳元兌4.9459，單日走低362基點或0.72%。

澳洲聯儲局自今年6月完成加息0.25厘後，連續4次會議未有調整政策利率，最新聲明續指，未來仍可能需要進一步收緊貨幣政策，暫停加息讓該局有更多時間評估加息的影響。

澳洲儲局續指，當地經濟情況較上半年預測略微強勁，勞動市場依然緊張，利率高企正在令供應和需求走向平衡，相信澳洲通脹已達到高峰，但仍處於過高水平，預計2025年底才回到2%至3%的目標範圍內。

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編輯：麥德銘

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