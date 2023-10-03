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【美國經濟】摩通策略師：現時市場討論話題與2007年金融危機爆發前完全相同　籲謹慎對待

股市 13:23 2023/10/03

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【美國經濟】摩通策略師：現時市場討論話題與2007年金融危機爆發前完全相同　籲謹慎對待

摩根大通全球策略師Marko Kolanovic表示，現時投資者討論的話題，與2007年金融危機爆發前完全相同，即聯儲局暫停加息、消費具韌性、軟著陸、強勁就業等，即使目前的情況不一定與2007至2008年相同，但已有足夠的相似之處，值得大家謹慎對待。

Kolanovic指，美元上升，布蘭特期油及債息上揚，仍是一個有問題，而且最終難以持續的組合，而債券市場崩坍，或被視為利率於高位徘徊更久的訊號，重申宏觀經濟基本面具挑戰，對風險資產帶來不利影響。

現時歐洲及日本的利率及貨幣緊縮風險更加強勁，地緣政治因素正在惡化，估值變得更糟糕，昔日支持擁抱風險的進取態度已經逆轉，中國重新開放變成略為負面影因素，加上持倉高於平均水平，VIX波動指數又處於偏差水平，均意味未來會出現變化，同時消費者的現金緩衝正在減少。

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編輯：陳韻妍

美股 經濟 加息 美國 布蘭特期油 美國聯儲局 日本
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