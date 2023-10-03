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墨西哥派巴士運南部難民北上 抵美邊境人數日均過萬

環球社會熱點 13:40 2023/10/03

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墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）表示，政府安排巴士接載南部入境的難民前往北部。每日平均抵達美墨邊境，嘗試前往美國的難民人數達1萬。

德州埃爾帕索日增兩千非法移民 市長指已達臨界點 【下一頁】

洛佩斯周一（2日）表示，墨西哥南部每日高達6,000名難民非法入境，上周每日亦多達1萬名非法難民到達美墨邊境，尋求前往美國。

墨西哥政府早前推出巴士接載計劃，安排南部的非法難民北上，前往美墨邊境，周一亦有多達數千名難民等候北上巴士。有難民明言，透過美國政府應用程式CBP One確保能夠入境美國，繼而申請庇護。

特朗普承諾倘當選總統 遣軍駐美墨邊境打擊非法移民 【下一頁】

當地人權保護組織代表岡薩雷斯（Jesus Gonzalez）表示，每日800至1,000名難民經過南部城市Juchitan北上。難民需要支付車費，要價界乎386至1,500墨西哥披索（約170至662港元），不少難民坦承暫時因無力負擔費用滯留墨西哥南部。

路透社報稱，接壤美國加州聖地亞哥的墨西哥西北邊城提華納（Tijuana）周一有數十名難民嘗試穿過邊境圍牆，嘗試非法偷渡進入美國。

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責任編輯：吳漢培

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