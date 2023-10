馬斯克貼迷因諷澤連斯基索軍援 遭烏方反擊

億萬富豪馬斯克(Elon Musk)周一(2日)於自家社交平台X(前稱Twitter)發「迷因圖」(meme),諷刺烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)向西方尋求軍援,遭網民批評。烏克蘭國會也在X發文,反擊馬斯克是為俄羅斯作政治宣傳。

馬斯克貼出的迷因圖中,人物外觀與澤連斯基相似。圖內更有一段文字,指「5分鐘已經過去,而你仍未要求10億美元援助:」(When it's been 5 minutes and you haven't asked for a billion dollars in aid:)。

有網民隨即在下方抨擊馬斯克,指自己有親友因戰爭而死,質問馬斯克怎會覺得很有趣。另一名網民指,馬斯克可選擇不支持烏克蘭,但不應該嘲諷一個為自由而奮鬥的國家領袖。

有人甚至指控,馬斯克近期一直推動切斷對烏克蘭的軍援。

澤連斯基本人暫未回應馬斯克,但烏克蘭總統辦公室顧問Serhiy Leshchenko則批評,馬斯克在攻擊為獨立而戰的烏克蘭國家領袖。

烏克蘭國會在X發布另一版本的迷因圖,並附上馬斯克的照片及附文道:「5分鐘已經過去,而你仍未散播俄羅斯的政治宣傳:」(When it's been 5 minutes and you haven't spread Russian propaganda:)。

