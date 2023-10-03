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馬斯克貼迷因諷澤連斯基索軍援 遭烏方反擊

環球社會熱點 13:11 2023/10/03

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億萬富豪馬斯克（Elon Musk）周一（2日）於自家社交平台X（前稱Twitter）發「迷因圖」（meme），諷刺烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）向西方尋求軍援，遭網民批評。烏克蘭國會也在X發文，反擊馬斯克是為俄羅斯作政治宣傳。

【俄烏戰爭】歐盟未來軍援逾400億 澤連斯基稱有助勝利 【下一頁】

馬斯克貼出的迷因圖中，人物外觀與澤連斯基相似。圖內更有一段文字，指「5分鐘已經過去，而你仍未要求10億美元援助：」（When it's been 5 minutes and you haven't asked for a billion dollars in aid：）。

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有網民隨即在下方抨擊馬斯克，指自己有親友因戰爭而死，質問馬斯克怎會覺得很有趣。另一名網民指，馬斯克可選擇不支持烏克蘭，但不應該嘲諷一個為自由而奮鬥的國家領袖。

有人甚至指控，馬斯克近期一直推動切斷對烏克蘭的軍援。

辛偉誠稱英無計劃派軍事教官赴烏 俄威脅攻擊 【下一頁】

澤連斯基本人暫未回應馬斯克，但烏克蘭總統辦公室顧問Serhiy Leshchenko則批評，馬斯克在攻擊為獨立而戰的烏克蘭國家領袖。

烏克蘭國會在X發布另一版本的迷因圖，並附上馬斯克的照片及附文道：「5分鐘已經過去，而你仍未散播俄羅斯的政治宣傳：」（When it's been 5 minutes and you haven't spread Russian propaganda：）。

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責任編輯：鄭錦玲

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