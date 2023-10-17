【免費機票】香港航空預告10月17日再派0元機票　早上10時開售（附搶飛連結）

▲ 【免費機票】香港航空預告10月17日再派0元機票

香港航空（Hong Kong Airlines）預告，將於2023年10月17日早上十時再次推出免費飛 「撳」住搶，機票由香港出發，只要零票價即可購買指定航線經濟艙來回機票，是次零票價機票再次由香港國際機場 「飛遇世界鉅賞」 活動送出。免費機票不包括相關稅項、附加費及其他收費，旅客須自行承擔一切相關費用；數量有限，先到先得。【搶飛連結】

根據香港航空網頁所示，10月17日將提供由香港出發至9個目的地的來回機票，包括：東京、 大阪 、 福岡 、 名古屋 、 沖繩 、 札幌 、 首爾 、 峇里及曼谷，已包20公斤寄艙行李。不過大家要留意，旅遊日期為即日 至 2024/3/24。部份日子並無機票提供，及逗留期限須介乎2至7日之間。

航點稅項及附加費參考資料：東京 $983、大阪 $987、福岡 $876、名古屋 $981、沖繩 $877、札幌 $961、首爾 $935、峇里 $891、曼谷 $946。

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