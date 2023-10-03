【芯片大戰】彭博：台灣4家企業協助華為在深圳建芯片廠

▲ 【芯片大戰】彭博：台灣４家企業協助華為在深圳建芯片廠

華為突破美國制裁推出新一代智能手機Mate60系列，引發中外關注。彭博社最新報道指，發現至少4家台灣企業協助華為建設芯片基礙設施。報道指，今年8月於華為在深圳即將建成的芯片廠工地，發現多名來自台灣企業的員工，包括芯片材料經銷商崇越科技、亞翔工程子公司員工，而在另一與華為有關連工地中，也發現來自台灣的工程商漢唐集成子企員工。

除此以外，台灣化學品供應設備矽科宏晟在官網上表示，獲得深圳鵬新旭科技和鵬芯微的合約，鵬芯微去年已被美國列入黑名單的企業，而這兩家公司已被點名有與華為合作建設芯片製造設施。

報道又指，經過詢問後，矽科宏晟從公司網站刪除相關信息。

不確認是否有違制裁 兩家台企承認為工程合同、強調不涉半導體領域

報道指，目前尚未清楚有關台灣公司的潛在參與，會是否違反美國的制裁措施，部分原因是美國的限制措施旨在限制向華為出口源自美國的技術，而不是阻止所有的商業關係。

台灣經濟部已表示，將調查這四家台灣公司與華為的關係。

被點名的企業之中，崇越科技回應稱，旗下內地子企正負責鵬芯微污水處理合約，並沒有為其供應半導體設備或材料，補充環境工程合約不受到美國制裁令影響，而公司亦是在鵬芯微被制裁前獲得相關合約。

漢唐集成亦證實，旗下內地子企取得昇维旭（SwaySure）的室內翻新工程合約，強調公司不處製造或出口與芯片相關的產品或設備，認為公司並不違反出口管制。

矽科宏晟、亞翔工程未回應報道。

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編輯：麥德銘